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Зимова казка: Дмитро Комаров з дружиною зігрілися ніжним поцілунком серед снігів

Автор: Ольвія Агаркова

Дмитро Комаров практично завжди знаходиться в роз'їздах, а його дружина Олександра Кучеренко терпляче чекає на повернення коханого, щоб провести разом незабутній час. Дівчина навіть якось прилетіла до свого чоловіка у Гонконг, і вони відмінно повеселилися разом. Поки Дмитро відсутній вдома, він гріє душу ностальгічними фото з коханою.

Один з теплих знімків з особистого архіву ведучий показав в Instagram. На фото Олександра цілує чоловіка в щоку, а він щасливо й умиротворено посміхається. Обоє одягнені тепло і по-зимовому. На Олександрі - в'язана шапка ніжно-рожевого відтінку з декором з каменів і страз, теплий сірий светр і чорна куртка. Дмитро утеплився, віддавши перевагу червоній куртці з капюшоном, оздобленому натуральним хутром.

По кадру зрозуміло, що селфі закохані зробили в засніженому лісі, на другому плані можна побачити їх позашляховик.

Дмитро та Олександра цінують кожну хвилину разом (фото: instagram.com/komarovmir)

“Де б я не був, ми завжди разом. З коханими важливо бути на зв'язку. Хоч в Папуа, хоч у лісі під Києвом", - запевнив Дмитро.

До речі, телемандрівник зараз знаходиться в тривалій експедиції, тому він пояснив, що фото було зроблено раніше. "Фото з нашого архіву. Знімали давно на дачі. Я ще не вдома", - уточнив Дмитро.

  • Ви гарна пара
  • Гарне фото! Ви такі славні!
  • Які милі та позитивні!
  • Шалено милі
  • Класні!
  • Приємно дивитися на такі парочки
  • Ви просто класна пара!
  • Здоровські
  • Ви молодці, щастя вам і тримати один одного за руки міцно до самої глибокої старості, живіть в коханні та злагоді
  • З коханими не розлучайтеся, будьте щасливі і здорові!

До речі, Олександра вдому часу дарма не втрачає. Вона встигла прикрасити ялинку і приготувала смачний святковий пиріг для мами і тата – солодку ялинку з шоколадною начинкою, прикрашену цукатами.

Олександра балує домашніх стравами власного приготування (фото: instagram.com/aakucherenko)

Нагадаємо, що раніше Олександра Кучеренка викликала фурор стрункою фігурою в блискучому платті трендового відтінку.

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Новини України Дмитрий КомаровАлександра Кучеренко