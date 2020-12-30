Зимова казка: Дмитро Комаров з дружиною зігрілися ніжним поцілунком серед снігів

Дмитро Комаров практично завжди знаходиться в роз'їздах, а його дружина Олександра Кучеренко терпляче чекає на повернення коханого, щоб провести разом незабутній час. Дівчина навіть якось прилетіла до свого чоловіка у Гонконг, і вони відмінно повеселилися разом. Поки Дмитро відсутній вдома, він гріє душу ностальгічними фото з коханою.

Один з теплих знімків з особистого архіву ведучий показав в Instagram. На фото Олександра цілує чоловіка в щоку, а він щасливо й умиротворено посміхається. Обоє одягнені тепло і по-зимовому. На Олександрі - в'язана шапка ніжно-рожевого відтінку з декором з каменів і страз, теплий сірий светр і чорна куртка. Дмитро утеплився, віддавши перевагу червоній куртці з капюшоном, оздобленому натуральним хутром.

По кадру зрозуміло, що селфі закохані зробили в засніженому лісі, на другому плані можна побачити їх позашляховик.

Дмитро та Олександра цінують кожну хвилину разом (фото: instagram.com/komarovmir)

“Де б я не був, ми завжди разом. З коханими важливо бути на зв'язку. Хоч в Папуа, хоч у лісі під Києвом", - запевнив Дмитро.

До речі, телемандрівник зараз знаходиться в тривалій експедиції, тому він пояснив, що фото було зроблено раніше. "Фото з нашого архіву. Знімали давно на дачі. Я ще не вдома", - уточнив Дмитро.

Ви гарна пара

Гарне фото! Ви такі славні!

Які милі та позитивні!

Шалено милі

Класні!

Приємно дивитися на такі парочки

Ви просто класна пара!

Здоровські

Ви молодці, щастя вам і тримати один одного за руки міцно до самої глибокої старості, живіть в коханні та злагоді

З коханими не розлучайтеся, будьте щасливі і здорові!

До речі, Олександра вдому часу дарма не втрачає. Вона встигла прикрасити ялинку і приготувала смачний святковий пиріг для мами і тата – солодку ялинку з шоколадною начинкою, прикрашену цукатами.

Олександра балує домашніх стравами власного приготування (фото: instagram.com/aakucherenko)

Нагадаємо, що раніше Олександра Кучеренка викликала фурор стрункою фігурою в блискучому платті трендового відтінку.