"Злата одумалася?" Ведучий "Холостячки" натякнув на возз'єднання Огнєвіч з іншим фіналістом

Минулої п'ятниці, 3 грудня, головна героїня 2-го сезону "Холостячки" Злата Огнєвіч зробила свій фінальний вибір - її другою половинкою став бізнесмен Андрій Задворний. Багатьом глядачам і шанувальникам вибір співачки припав не до смаку і на пару обрушилася маса негативу. Як склалося життя пари після закінчення проекту, українці дізнаються вже 10 грудня на пост-шоу, а поки ведучий "Холостячки" Григорій Решетник не на жарт всіх заінтригував.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував спільний знімок з Огнєвіч і фіналістом шоу Дмитром Шевченком.

На чорно-білому фото Злата і Дмитро відображені навпроти Григорія з широкими посмішками на обличчях. При цьому вони не торкаються один до одного. "Залишилося 3 дні. Буде...", - заінтригував Решетник і доповнив підпис емоджі білого і чорного сердець. Григорій Решетник показав кадр з пост-шоу і натякнув на возз'єднання Холостячки з одним з фіналістів (фото: instagram.com/grisha_reshetnik) Багато підписників припустили, що Злата все ж "одумалася" і вибрала Дмитра, проте інші не повірили в такі інтриги і натяки ведучого. Як можна було його не вибрати, лише посмішка чого варта

Це супер, що вона його не вибрала, він однозначно гідний мудрої жінки

Якщо Гріша виставляє то так, ніби вони разом, то це на тисячу відсотків так не буде! А з точністю навпаки

Так, теж думаю, що у Діми вже інша дівчина і можливо він їй зробить пропозицію якраз на пост-шоу

Гриша, вистачить інтриг. Вони не разом

Навіщо знову ці інтриги СТБ?! Злата не варта Діми! Діма заслуговує на кращу дівчину, щиро вірю в його майбутнє

Невже Злата одумалася?

Всім серцем сподіваюся, що вона буде з Дімою. Але це моє бажання, а так - головне, щоб вона була щаслива!

Ну ось навіщо ці інтриги і кадри? Заплутати намагаєтеся, але всім вже ясно давно, що у Діми нові відносини, а Злата з Андрієм