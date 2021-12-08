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"Злата одумалася?" Ведучий "Холостячки" натякнув на возз'єднання Огнєвіч з іншим фіналістом

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Середа 08 грудня 2021 11:32
"Злата одумалася?" Ведучий "Холостячки" натякнув на возз'єднання Огнєвіч з іншим фіналістом Григорій Решетник і Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Марина Настевич

Минулої п'ятниці, 3 грудня, головна героїня 2-го сезону "Холостячки" Злата Огнєвіч зробила свій фінальний вибір - її другою половинкою став бізнесмен Андрій Задворний. Багатьом глядачам і шанувальникам вибір співачки припав не до смаку і на пару обрушилася маса негативу.

Як склалося життя пари після закінчення проекту, українці дізнаються вже 10 грудня на пост-шоу, а поки ведучий "Холостячки" Григорій Решетник не на жарт всіх заінтригував.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував спільний знімок з Огнєвіч і фіналістом шоу Дмитром Шевченком.

На чорно-білому фото Злата і Дмитро відображені навпроти Григорія з широкими посмішками на обличчях. При цьому вони не торкаються один до одного.

"Залишилося 3 дні. Буде...", - заінтригував Решетник і доповнив підпис емоджі білого і чорного сердець.

&quot;Злата одумалася?&quot; Ведучий &quot;Холостячки&quot; натякнув на возз'єднання Огнєвіч з іншим фіналістом

Григорій Решетник показав кадр з пост-шоу і натякнув на возз'єднання Холостячки з одним з фіналістів (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Багато підписників припустили, що Злата все ж "одумалася" і вибрала Дмитра, проте інші не повірили в такі інтриги і натяки ведучого.

  • Як можна було його не вибрати, лише посмішка чого варта
  • Це супер, що вона його не вибрала, він однозначно гідний мудрої жінки
  • Якщо Гріша виставляє то так, ніби вони разом, то це на тисячу відсотків так не буде! А з точністю навпаки
  • Так, теж думаю, що у Діми вже інша дівчина і можливо він їй зробить пропозицію якраз на пост-шоу
  • Гриша, вистачить інтриг. Вони не разом
  • Навіщо знову ці інтриги СТБ?! Злата не варта Діми! Діма заслуговує на кращу дівчину, щиро вірю в його майбутнє
  • Невже Злата одумалася?
  • Всім серцем сподіваюся, що вона буде з Дімою. Але це моє бажання, а так - головне, щоб вона була щаслива!
  • Ну ось навіщо ці інтриги і кадри? Заплутати намагаєтеся, але всім вже ясно давно, що у Діми нові відносини, а Злата з Андрієм

Раніше ми писали, що Злата Огнєвіч відбилася від хейта після гучного фіналу "Холостячки 2". Також співачка зазначила, що на пост-шоу покажуть те, що сталося з парою після виключення камер.

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