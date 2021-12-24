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Злата Огнєвіч приміряла сміливі образи і дала поради з розбору гардеробу

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П'ятниця 24 грудня 2021 16:34
Злата Огнєвіч приміряла сміливі образи і дала поради з розбору гардеробу Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч приміряла яскраві і сміливі образи і зізналася, що вирішила оновити свій гардероб. Для цього дівчина запросила стиліста, яка і допоможе їй перебрати речі.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася ефектними фото, а також порадами про те, як правильно розбирати гардероб.

Злата приміряла два образи. Так, перший вийшов вельми зухвалим і незвичайним - зірка позувала в білій міні-спідниці і топі у вигляді відрізу білої тканини, який хрест-навхрест прикривав її груди.

Оригінальний лук вона доповнила білими півчобітками і довгими рукавичками з леопардовим принтом, а також зробила цікаву зачіску з високим пучком і довгим чубчиком.

Злата Огнєвіч приміряла сміливі образи і дала поради з розбору гардеробуЗлата Огнєвіч приміряла сміливі образи і дала поради з розбору гардеробуЗлата Огнєвіч приміряла сміливі образи і дала поради з розбору гардеробу

"Стиль це не про моду (вона занадто швидкоплинна і циклічна). В цілому: він про тебе, характер, звички, спосіб життя. При знайомстві з людиною я вже мимоволі звертаю увагу на її стиль і знаєте, мені дуже подобається такий спосіб пізнання. Сьогодні до мене прийде стиліст і ми разом будемо робити розбір мого гардеробу. Це дуже цікаво і навіть корисно. Дивлюся ось на ці фото і не впізнаю себе, так приємно від цього. Можна стільки граней в собі відкрити через різні прояви!" - поділилася Огнєвіч.

Також співачка постала перед камерою в міні-сукні кольору індиго від українського бренду GASANOVA. Наряд відрізняється пишними рукавами і глибоким декольте, підкреслюючи сексуальність артистки.

Волосся Злати вклали назад, а також зробили ніжний макіяж і прикрасили вуха довгими сріблястими сережками.

Злата Огнєвіч приміряла сміливі образи і дала поради з розбору гардеробуЗлата Огнєвіч приміряла сміливі образи і дала поради з розбору гардеробуЗлата Огнєвіч приміряла сміливі образи і дала поради з розбору гардеробу

Злата Огнєвіч влаштувала зйомку в зухвалих і спокусливих образах (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Виконавиця поділилася з шанувальниками інсайтами з приводу розбору свого гардеробу зі стилістом:

  • "Важливо підготуватися до приходу стиліста і розкласти речі по стопках (зазвичай стиліст надсилає ТЗ перед подібною зустріччю), а також виставити взуття та аксесуари. Якщо цього не зробити - в квартирі буде справжній погром (як у мене зараз).
  • Потрібен реальний профі, з хорошими кейсами, досвідом роботи з різними клієнтами, знанням різних брендів (не всі люблять/готові до одягу класу "люкс").
  • Після розбору гардероба готуйтеся до того, що потрібно дещо докупити. База хороших баєрів у стиліста - мастхев!
  • Якщо вже зважилися на зміни, йдіть до кінця і довіртеся.
  • Навіть якщо речі в хорошому стані, розлучайтеся без жалю, на їх місце прийдуть нові, актуальні + це завжди нова енергія", - написала Огнєвіч.

Нагадаємо, раніше Холостячка 2 Злата Огнєвіч в прозорій сукні заговорила про важливе.

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Злата Огнєвіч
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