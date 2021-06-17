Знамениті телеведучі шокували глядачів і вийшли в ефір без макіяжу, фото

Знамениті телеведучі Людмила Барбір і Марічка Падалко зважилися на сміливий екперимент просто в прямому ефірі: вони з'явилися на зйомках... без мейка.

Таким чином ведучі 1+1 вирішили приєднатися до Дня природної жіночої краси, який нещодавно відзначався у всьому світі, повідомляє прес-служба каналу.

Натуральність і природність - це нове сучасне розуміння краси, де є місце всім відмінностям, незалежно від віку, статі, кольору шкіри та інших зовнішніх ознак. Неодноразово голлівудські зірки демонстративно з'являються в ефірах і на червоних доріжках в натуральних образах без косметики. Серед них відомі актриси: Енн Хетеуей, Єва Мендес, Джессіка Альба, і 54-річна Хеллі Беррі і 53-річна Джулія Робертс.

Тож ексклюзивно для телеглядачів зіркові ведучі теж змили з себе всю косметику, щоб показати, що природність - це найкраща краса жінки.

"Для мене не проблема вийти в ефір без мейка. Оскільки в повсякденному житті косметику майже не використовую. Максимум, що можу зробити - підфарбувати вії. Тому мені сподобався такий експеримент. Із задоволенням повторила б його ще раз", - прокоментувала телеведуча Людмила Бабір.

Дюдмила Барбір. Як вам більше подобається? (фото: прес-служба 1+1)

Ініціативу з'явитися в кадрі без мейка підтримала і ведуча Марічка Падалко. Ще о 8:00 ранку Марічка була з професійним макіяжем, а вже о 9: 00 - вийшла в ефір з чистим обличчям.

За словами Марічки, на експеримент її надихнула саме Людмила Барбір, яка без макіяжу працювала на вулиці з природним світлом.

"Я б напевно не погодилася на цей експеримент, якби запропонували працювати без макіяжу напередодні. А тут не було часу думати. Спасибі колегам за такий досвід і емоції", - каже Марічка.

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Марічка Падалко (фото: прес-служба 1+1)

В кінці ефіру Людмила Барбір пояснила телеглядачам, чому важливо фарбуватися на телебаченні.

"Під час зйомки, світлові прилади і камери з'їдають всі фарби на обличчі, тому потрібно їх додавати, щоб зробити обличчя більш виразним. Навіть чоловікам, які працюють в кадрі, наносять тональний крем. Тому що цього вимагає світлове оформлення студії", - сказала вона.

Шанувальники почали активно коментувати експеримент ведучих в соцмережах: "Ви дуже красиві без макіяжу", "Молодці, виглядаєте дуже добре і природно", "Вау! Різниці майже немає" ,"Ви надихаєте! Дякую".