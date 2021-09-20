Був злий і обурений: учасник "Холостячки 2" розкрив правду про проект і першу вечірку

Наприклад, він заявив, що всі емоції на реаліті – щирі і непідробні, і коли складається враження, що це не так, то таку реакцію варто списати на хвилювання і скутість учасників, які потрапили в незвичні обставини.

"Тут немає гри, тут справжні живі емоції, коли бачиш всю конкуренцію, її відчуваєш, намагаєшся привернути увагу жінки – дуже красивої і цікавої. В таких обставинах, напевно, часом, поводишся не зовсім природно, як в житті відбувається. Але, тим не менш, це все по-справжньому", - розповів Максим.

Скріншот відео (instagram.com/tarmaks)

На першій вечірці Максим потрапив в делікатну ситуацію – він хотів влаштувати справжню чайну церемонію для Злати, адже живе в і працює в Шанхаї і прекрасно знайомий з місцевою культурою. Але в плани чоловіка втрутився його конкурент Сергій - він також вирішив дивувати співачку незвичайним чаюванням і побаченням.

"Це було випробування! Зараз дивитися це дуже весело, але тоді я був у нестямі. Я не знав, що робити – я був злий, обурений", - розповів про свої емоції Тарапата.

Скріншот відео (instagram.com/tarmaks)

"Найскладніше - впоратися з собою. Коли перед моїми очима чоловіки домагаються уваги Злати (дуже гідні хлопці), коли Злата звертає увагу не на мене, а на інших, потрібно брати себе в руки і домагатися своєї мети, того, чого хочу я. Насправді буде відбуватися багато всього цікавого, але ви незабаром самі все побачите", - заінтригував бізнесмен.

Скріншот відео (instagram.com/tarmaks)

Максим згадав про перше знайомство і зустріч зі Златою. Тоді його буквально захльостували емоції і хвилювання.

"Пам'ятаю, як підходив до неї. Пам'ятаю, як за полотнами вона то з'являлася, то зникала - це було прямо як в якомусь фільмі, де з якоїсь причини опинився я в головній ролі з нею. Коли я вже був поруч, я зрозумів що забув абсолютно все що хотів сказати, міг лише милуватися тим, яка ж вона красива. Власне, це і були мої перші слова - єдина думка, яку мені вдалося вимовити", - поділився подробицями учасник проекту.

Максим дуже хвилювався перед зустріччю зі Златою (instagram.com/tarmaks)

Чоловіка підкорила посмішка Злати, і тоді він усвідомив, що прийти на проект і боротися за співачку – абсолютно правильне рішення.

"Згадую, як я довго все обмірковував, чи варто мені взагалі йти на проект, намагаючись одночасно проаналізувати/відчути цей крок, як сильно він може поміняти моє життя, які складнощі мене чекають, Якщо я піду цим шляхом", - розповів про особисті глибинні переживання підприємець.