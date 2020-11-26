Зірка "1+1" вперше розповіла, як познайомилася з чоловіком

Українська ведуча телеканалу "1+1" Наталія Мосейчук, яка вперше розповіла, як чоловік робив їй пропозицію. У програмі "Життя відомих людей" ведуча згадала, що коли вперше побачила коханого, фінансиста на ім'я Ілля, він їй здався дуже пихатим.

"Коли я його зустріла вперше, я була глибоко заміжня, він мені здавався дуже пихатим. Він ходив уже в піджаках", - розповіла телезірка.

Але все ж її майбутньому чоловікові вдалося домогтися її розположення і він запросив її на побачення. Від знайомства до пропозиції руки і серця від Іллі пройшло 10 років. І першим він попросив руки Наталі у її батьків.

"Він сказав: "Побіжи за компотом на кухню". Повертаюся, стоїть Ілля Іванович. Я думаю: "Боже, я туди не піду". Він говорить про те, що: "Я б хотів взяти за себе заміж вашу дочку", - згадує телезірка.

Розписалися вони теж випадково, просто проїжджали повз Загсу і Ілля запропонував розписатися. Так вони і узаконили свої стосунки. Все сталося швидко, адже потім Наталі потрібно було бігти на роботу.

Наталія Мосейчук розповіла, як чоловік зробив їй пропозицію

Зазначимо, що Наталія Мосейчук увійшла в список однієї з найуспішніших жінок в Україні. Зараз у подружжя підростає двоє дітей — син Наталії від першого шлюбу, 21-річний Антон, і син Матвій від коханого чоловіка Іллі.

Як ми писали раніше, нова дружина Остапчука різко відповіла його колишній дружині.