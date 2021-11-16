Зірка Голлівуду Ребел Уілсон скинула 35 кг: тепер ви її не впізнаєте! (фото "до" і "після")

41-річна голлівудська зірка здивувала кардинальним перевтіленням - актриса скинула близько 35 кг, і тепер виглядає майже невпізнанною. Про те, як їй це вдалося, зірка розповіла в одному з останніх інтерв'ю.

У своєму блозі струнка знаменитість зробила новий пост в гламурному образі, який підкреслив її "нове" тіло. Ребел позує в сукні до підлоги з відкритими плечима і блискітками на фото, зробленому під час перебування на Фіджі. Як же їй вдалося скинути зайві кілограми?

Зірка "Кролика Джоджо" 2020-й рік оголосила роком здоров'я. Вона пройшла ретельне обстеження всього організму, а потім поміняла харчування і режим. Тепер у неї є маса корисних звичок, включаючи тривалі прогулянки.

Ребел Уілсон до (фото: instagram.com/rebelwilson)

"Мені здається, що іноді люди думають, що їм потрібно дуже багато працювати над своїм тілом, щоб досягти результатів, і так, якщо б ви тренувалися, щоб стати наступним Тором або кимось ще, ви б робили жорсткі речі, але для звичайної людини ходьба - це те, що потрібно. Здорово для тебе", - сказала вона. Ребел додала, що їй подобається "ставити підкаст або слухати музику" під час прогулянок. Великий плюс такої активності - що її так легко робити в будь-якій точці світу. "Я можу просто піти і зробити це. Зараз це стало моєю улюбленою формою вправ", - додала вона.

Ребел також підкреслила важливість догляду за собою і сказала, що займається регулярним масажем і косметичними процедурами, крім правильного харчування і фізичних вправ. За її словами, вона також прагне спати по вісім годин на добу і використовує ідею створення сім'ї як мотивацію, щоб залишатися здоровим.

"Я думаю, що пандемія навчила всіх нас тому, що здоров'я таке важливе. Ваше здоров'я - це ваш світ", - сказала вона. "Неважливо, скільки у вас грошей, якщо у вас жахливе здоров'я, ви не можете нічим насолоджуватися, а якщо ви здорові, ви можете жити повним життям".

Ребел Уілсон після (фото :instagram.com/rebelwilson)