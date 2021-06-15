Зірка Х-фактора змушує всіх танцювати своєю піснею: ностальгія по вечірках

"Після дворічної перерви я повністю переглянув свій підхід до музики і зрозумів, що мені мало випустити трек в одній інтерпретації. Можу сказати точно, що під оригінальну версію Я буду виступати на концертах, акустика для камерних пляжних вечірок з коктейлем біля багаття, а під ремікс однозначно буду відриватися в клубі", - розповідає артист.

Також він додає: ця пісня - ностальгія по вечірках і його танцювальному минулому.

"Цим треком я хочу висловити подяку своїм тренерам і сім'ї за вкладену в мене любов до цієї естетики. Мені дуже не вистачало такого самовираження в музиці і я вирішив, що настав час це зробити. А ще хочу підкреслити, що можна зробити щось вартісне без продюсерів та інвесторів, дотримуючись власних мрій. Кожен може бути й стати, ким захоче, причому в будь-який момент! Бажаю вам нескінченних танців на кінчиках пальців протягом усього життя, якщо ви розумієте, про що я", - з посмішкою прокоментував Tom Soda.