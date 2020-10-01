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Зірка "Кварталу 95" вперше завів сторінку в Instagram: що він там показує

Автор: Lite

44-річний Олександр Пікалов завів акаунт у популярній соцмережі

Зірка "Кварталу 95" Олександр Пікалов у свої 44 роки вперше завів акаунт у Instagram.

Що ж спонукало відомого гумориста зважитися на несподіваний для себе крок?

"Чесно кажучи, спочатку я був проти цієї ідеї, так що, можна сказати, мене вмовили і тепер я теж жертва технічного прогресу. Не можу сказати, що моє життя якось змінилося з появою в ньому цієї соцмережі, але мені подобається, що тепер я можу ділитися позитивом з нашими глядачами напряму. І ніхто вже не зможе перекрутити мої слова або вирвати їх з контексту", - розповідає Пікалов.

Цікаво, що свою сторінку в Instagram актор веде самостійно.

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Також слід зауважити, що це перша і поки єдина соціальна мережа, в якій зареєстрований "кварталівець". Більш того, Олександр довгий час навіть відмовлявся від популярних мобільних гаджетів - віддаючи перевагу не модним смартфонам, а застарілій моделі кнопкового телефону.

Зараз на Пікалова підписалося майже 2000 фоловерів. Він активно відповідає на коментарі, ділиться кадрами з репетицій і зйомок, а також подробицями, як проводить своє дозвілля.

От що публікує Олександр Пікалов у своєму Instagram (фото: instagram.com/pikalov95_official)

Сам же актор стежить за тридцятьма людьми, серед яких актриси "Жіночого Кварталу", зірки "Ліги сміху", колеги Олександра по студії (Євген Кошовий, Олена Кравець та інші). А от колишній його шеф, а нині президент України Володимир Зеленський, поки що "не заслужив" такої честі.

Раніше ми писали, що Євген Кошовий розкрив, ким ніколи не стануть його дочки.

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