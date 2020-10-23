У зірки "Гаррі Поттера" народилася дитина: це було екстремально

Зірка "Гаррі Поттера" Джессі Кейв, відома по ролі Лаванди Браун, стала мамою втретє. Акторка показала перші зворушливі фото малюка під час годування грудьми.

У Джесі і її чоловіка, коміка Алфі Брауна, народився син, розповіла вона в своєму Instagram.

Але через пологи їй довелося понервувати. Адже вони видалися екстремальними, тому що все сталося стрімко.

"Авраам "Бем" Бенджамін. Наш малюк народився рано-вранці вчора, через 40 хвилин після того, як у мене відійшли води. Трохи екстремально, але його стусани були такими ж протягом всієї вагітності!" - розповіла Джессі.

Джессі Кейв народила дитину (фото: instagram.com/jessiecave)

Ці пологи для Джессі стали вже третіми, і вони дуже відрізнялися від попередніх. Малюка навіть довелося помістити у відділення інтенсивної терапії, але мама сподівається, що скоро вони будуть разом.

Джессі і Алфі виховують ще двох дітей - 5-річного Донні і 3-річну Марго. Цікаво, що актори забобонні. Вони досі не показують обличчя дітей, та і третю вагітність Джессі приховувала до останнього.

Джессі Кейв, її чоловік Алфі Браун з дітьми (фото: instagram.com/jessiecave)

Лаванда Браун - персонаж саги про Гаррі Поттера, однокурсниця головного героя. До шостої книги вона залишається в тіні, і лише у "Принці-напівкровці" Лаванда раптово виявляється в центрі оповіді. На екрані образ героїні втілили відразу три актриси, але більшість глядачів запам'ятали її у виконанні Джессі Кейв.

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