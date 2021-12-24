Появились первые детали о большом украинском фестивале комиксов и попкультуры

Что ждет посетителей Comic Con Ukraine

В 2022-м один из самых масштабных гик-праздников Европы станет более эксклюзивным и зрелищным.

Сторонников попкультуры ждет не один сюрприз. Некоторые из них организаторы Comic Con Ukraine уже готовы открыть.

Прежде всего - организаторы ограничат количество билетов. Их будет ровно 40 тысяч. Это чуть меньше, чем посетителей в 2021 году. Приобрести билет в случае солдаута не удастся - даже в день фестиваля.

Для комфорта посетителей в 2022-м расширят территорию конвенции за счет дополнительных локаций и откроют дополнительные варианты прохода площадкой.

Также организаторы:

сделают дополнительные вход и выход в сторону станции метро "Черниговская"

переделают центральный вход, чтобы увеличить его пропускную способность

установят новые точки фудкорта, бары и туалеты

увеличат количество премиальных билетов.

А еще введут новый VIP-билет. Он будет содержать все преимущества премиального билета, откроет доступ ко всем фото-и автограф-сессиям без очередей и позволит попасть на территорию фестиваля раньше.

Конечно, кроме всех нововведений, гостей конвента ждут выступления звездных гостей, самое большое в Европе шоу косплееров и кавер-денсеров, Dog Cosplay Contest, игровые турниры, огромный тематический маркет, концерты музыкальных коллективов, множество фотозон и все неизменные атрибуты Comic Con Ukraine.

Comic Con Ukraine ежегодно собирает десятки тысяч посетителей (фото: MaxAmbio)

Кстати, купить билеты на фестиваль можно за так называемую "ковидную тысячу" в рамках государственной программы "єПідтримка".