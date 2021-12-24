З'явилися перші деталі про великий український фестиваль коміксів та попкультури

Що чекає відвідувачів Comic Con Ukraine

У 2022-му одне із наймасштабніших ґік-свят Європи стане більш ексклюзивним та видовищним.

На прихильників попкультури чекатиме не один сюрприз. Деякі з них організатори Comic Con Ukraine вже готові відкрити.

Найперше - організатори обмежать кількість квитків. Їх буде рівно 40 тисяч. Це трохи менше, аніж було відвідувачів у 2021-му. Придбати квиток у разі солдауту не вдасться - навіть у день фестивалю.

Задля комфорту відвідувачів у 2022-му розширять територію конвенції за рахунок додаткових локацій та відкриють додаткові варіанти проходу майданчиком.

Також організатори:

зроблять додаткові вхід та вихід у бік станції метро "Чернігівська"

перероблять центральний вхід, щоби збільшити його пропускну здатність

встановлять нові точки фудкорту, бари та вбиральні

збільшать кількість преміальних квитків.

А ще введуть новий VIP-квиток. Він міститиме всі переваги преміального квитка, відкриє доступ до всіх фото- й автограф-сесій без черг та дасть змогу потрапити на територію фестивалю раніше.

Звісно, крім усіх нововведень, на гостей конвенту чекатимуть виступи зіркових гостей, найбільше в Європі шоу косплеєрів та кавер-денсерів, Dog Cosplay Contest, ігрові турніри, велетенський тематичний маркет, концерти музичних колективів, безліч фотозон та всі-всі незмінні атрибути Comic Con Ukraine.

Comic Con Ukraine щороку збирає десятки тисяч відвідувачів (фото: MaxAmbio)

До речі, придбати квитки на фестиваль можна за так звану "ковідну тисячу" у межах державної програми "єПідтримка".