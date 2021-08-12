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White Nights Festival. Africa: каких артистов ждать на "самом жарком" фестивале Киева

Автор: RBC.UA

Один из самых фантазийных фестивалей электронной музыки White Nights стартует уже 13 и 14 августа на столичном арт-заводе "Платформа" – после мистического Тулума гости окунутся в мир удивительной и контрастной Африки.

Человек-пантера и человек-крокодил, прогуливающиеся по улицам фестиваля, танцы племени Масаи, мифические создания "белой" Африки, предсказания верховного колдуна все это часть атмосферы White Nights Festival. Afric (билеты).

Каких артистов ждать на наиболее "жарком" фестивале столицы?

Африканское шаманство тесно переплетется с современными битами звезд электронной музыки со всех уголков мира на 7 фестивальных сценах, где будут звучать свои стили и царить своя атмосфера.

Среди хедлайнеров:

  • Легенда мировой электронной сцены, новатор, который почти в одиночку положил начало возрождению восьмидесятых - DJ HELL. Он сотрудничает с фэшн-иконой Донателлой Версаче и зажигает эпохальными сетами клубы от Нью-Йорка до Токио;

  • Знаменитый австралийский битбоксер, музыкант и продюсер DUB FX, который путешествует по миру и выступает, создавая музыку только с помощью собственного голоса, луп-станции и педали эффектов;

  • Культовая MAGDALENA, которая стояла у истоков семьи Diynamic Music: вместе с Mladen Solomun и Adriano Trolio, создателями известного лейбла Diynamic, открыла в Гамбурге легендарный клуб EGO.

На каждой из сцен фестиваля будут звучать свои стили и царить своя атмосфера:

MAIN STAGE станет местом, где можно будет услышать сугубо живые выступления артистов. Там будут зажигать DUB FX, Gо-A, Junket, ТОНКА, MISHUKOV & BOGDANOV feat Max Katl, Anna Shcherbakova, DariaBlyzniuk и еще SPECIAL GUEST;

BACKYARD STAGE встречает сторонников Techno, Progressive и Melodic. На этой сцене представят свои шоукейси KOLO и APLAY (Smailov & Weizman, VOTUMA, Leri, Diana jo), а также выступят суперзвезды MAGDALENA, Miss Monique и DJ HELL;

SPECIAL STAGE станет оплотом транса (с хедлайнерами OMNIA и ANNA LEE, а также Sun Riser и Azotti) и драм-н-бейс (с хедлайнерами TAPOLSKY и DERRICK & TONIKA и такими артистами, как Slimjah b2b Airbas ft. MC No Limit, Indi Woods b2b Dub Hed, Naum b2b Danny Roll и MC Ned);

GREEN STAGE будет радовать Live band, Dub, Funk, Soul и Electronica от таких музыкантов: Stereoigor, krapka;KOMA, J SCOPE, Novikov & Shumsky, Sasha Dog, Wonder Land Band;

INSIDE STAGE будет зазывать отборочными Hip-Hop, Rap, Scratch battle, MC. За них будет отвечать POWER FM Party Radio и такие артисты: Mark House, Шершень, Midnight Daddies, KAEF, Get Better, NKNKT, Y:K, Special Key, Walid, TRICKY NICKI, TRIISH и Madison;

BECHEROVKA STAGE дарить Afro House, Organic и Deep House. Там зажжет сильнейший состав диджеев известного одесского музыкального проекта The ROOM (Yaki, Lirity, Den Maar);

BOHO STAGE будет радовать House и Tech House. На этой сцене представят свои шоукейси SkyBar (Aplombo, AWL Alexander, The Advocate, Manficha) и RIM Records (Franc, MrSunny, Shtenge, Bykov b2b Gala, Alevtina, Odeum, Capacity house, Jul video).

White Nights Festival. Africa-это компиляция первобытного с современным через призму искусства.

White Nights Festival (фото: instagram.com/whitenightskyiv)

Свои тематические арт-творения на фестивале представят лучшие отечественные художники: Егор Лемзяков, Демьян Ферий, MISHA KUSH, Лилия Кувалдина, Сергей Рожин, Юля Кисель, Мария Зражаева.

Участники институции X-Platform и Creative Media Systems удивят нестандартным подходом к современному дизайну и медиаархитектуре, покажут образ прогрессивного города, используя инновационные технологии и решения. На фестивале можно будет увидеть сразу 8 их работ.

White Nights Festival. Africa - это открытие самой загадочной части мира через кино.

Международный этнографический кинофестиваль "ОКО", цель кого проиллюстрировать повседневное сердцебиение малых и больших народов, жителей деревень и городов, представляет три ленты об Африке— "Поговорим о снах", "Афро-волосы и другие мифы" и "Мисс искушение".

White Nights Festival. Africa и мода

На фестивале пройдет атмосферный модный перформанс французского бренда Iwo Couture дизайнера Микеланджело Сала. Художник работает в афро-японском стиле, а его вещи с успехом продаются в магазинах Бразилии, Франции, Великобритании и Конго.

Одежда бренда Iwo Couture дизайнера Микеланджело Сала (фото: instagram.com/whitenightskyiv)

Не обойдется на фестивале и без традиционных развлечений: 20 баров, фуд-корт от Ulichnaya Eda, Lounge Zone, многочисленные тематические фотозони, Mapping.

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