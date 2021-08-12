White Nights Festival. Africa: каких артистов ждать на "самом жарком" фестивале Киева

Каких артистов ждать на наиболее "жарком" фестивале столицы?

Африканское шаманство тесно переплетется с современными битами звезд электронной музыки со всех уголков мира на 7 фестивальных сценах, где будут звучать свои стили и царить своя атмосфера.

Среди хедлайнеров:

Легенда мировой электронной сцены, новатор, который почти в одиночку положил начало возрождению восьмидесятых - DJ HELL. Он сотрудничает с фэшн-иконой Донателлой Версаче и зажигает эпохальными сетами клубы от Нью-Йорка до Токио;

Знаменитый австралийский битбоксер, музыкант и продюсер DUB FX, который путешествует по миру и выступает, создавая музыку только с помощью собственного голоса, луп-станции и педали эффектов;

Культовая MAGDALENA, которая стояла у истоков семьи Diynamic Music: вместе с Mladen Solomun и Adriano Trolio, создателями известного лейбла Diynamic, открыла в Гамбурге легендарный клуб EGO.

На каждой из сцен фестиваля будут звучать свои стили и царить своя атмосфера:

MAIN STAGE станет местом, где можно будет услышать сугубо живые выступления артистов. Там будут зажигать DUB FX, Gо-A, Junket, ТОНКА, MISHUKOV & BOGDANOV feat Max Katl, Anna Shcherbakova, DariaBlyzniuk и еще SPECIAL GUEST;

BACKYARD STAGE встречает сторонников Techno, Progressive и Melodic. На этой сцене представят свои шоукейси KOLO и APLAY (Smailov & Weizman, VOTUMA, Leri, Diana jo), а также выступят суперзвезды MAGDALENA, Miss Monique и DJ HELL;

SPECIAL STAGE станет оплотом транса (с хедлайнерами OMNIA и ANNA LEE, а также Sun Riser и Azotti) и драм-н-бейс (с хедлайнерами TAPOLSKY и DERRICK & TONIKA и такими артистами, как Slimjah b2b Airbas ft. MC No Limit, Indi Woods b2b Dub Hed, Naum b2b Danny Roll и MC Ned);

GREEN STAGE будет радовать Live band, Dub, Funk, Soul и Electronica от таких музыкантов: Stereoigor, krapka;KOMA, J SCOPE, Novikov & Shumsky, Sasha Dog, Wonder Land Band;

INSIDE STAGE будет зазывать отборочными Hip-Hop, Rap, Scratch battle, MC. За них будет отвечать POWER FM Party Radio и такие артисты: Mark House, Шершень, Midnight Daddies, KAEF, Get Better, NKNKT, Y:K, Special Key, Walid, TRICKY NICKI, TRIISH и Madison;

BECHEROVKA STAGE дарить Afro House, Organic и Deep House. Там зажжет сильнейший состав диджеев известного одесского музыкального проекта The ROOM (Yaki, Lirity, Den Maar);

BOHO STAGE будет радовать House и Tech House. На этой сцене представят свои шоукейси SkyBar (Aplombo, AWL Alexander, The Advocate, Manficha) и RIM Records (Franc, MrSunny, Shtenge, Bykov b2b Gala, Alevtina, Odeum, Capacity house, Jul video).

White Nights Festival. Africa-это компиляция первобытного с современным через призму искусства.

White Nights Festival (фото: instagram.com/whitenightskyiv)

Свои тематические арт-творения на фестивале представят лучшие отечественные художники: Егор Лемзяков, Демьян Ферий, MISHA KUSH, Лилия Кувалдина, Сергей Рожин, Юля Кисель, Мария Зражаева.

Участники институции X-Platform и Creative Media Systems удивят нестандартным подходом к современному дизайну и медиаархитектуре, покажут образ прогрессивного города, используя инновационные технологии и решения. На фестивале можно будет увидеть сразу 8 их работ.

White Nights Festival. Africa - это открытие самой загадочной части мира через кино.

Международный этнографический кинофестиваль "ОКО", цель кого проиллюстрировать повседневное сердцебиение малых и больших народов, жителей деревень и городов, представляет три ленты об Африке— "Поговорим о снах", "Афро-волосы и другие мифы" и "Мисс искушение".

White Nights Festival. Africa и мода

На фестивале пройдет атмосферный модный перформанс французского бренда Iwo Couture дизайнера Микеланджело Сала. Художник работает в афро-японском стиле, а его вещи с успехом продаются в магазинах Бразилии, Франции, Великобритании и Конго.

Одежда бренда Iwo Couture дизайнера Микеланджело Сала (фото: instagram.com/whitenightskyiv)