White Nights Festival. Africa: яких артистів чекати на "найспекотнішому" фестивалі Києва

Яких артистів чекати на "найспекотнішому" фестивалі столиці?

Африканське шаманство тісно переплететься із сучасними бітами зірок електронної музики з усіх куточків світу на 7 фестивальних сценах, де лунатимуть свої стилі та пануватиме своя атмосфера.

Серед хедлайнерів:

Легенда світової електронної сцени, новатор, який майже самотужки поклав початок відродженню вісімдесятих - DJ HELL. Він співпрацює із фешн-іконою Донателлою Версаче й запалює епохальними сетами клуби від Нью-Йорка до Токіо;

Знаменитий австралійський бітбоксер, музикант і продюсер DUB FX, який подорожує світом та виступає, створюючи музику лише з допомогою власного голосу, луп-станції й педалі ефектів;

Культова MAGDALENA, яка стояла у витоків родини Diynamic Music: разом із Mladen Solomun та Adriano Trolio, творцями відомого лейблу Diynamic, відкрила в Гамбурзі легендарний клуб EGO.

На кожній зі сцен фестивалю лунатимуть свої стилі та пануватиме своя атмосфера:

MAIN STAGE стане місцем, де можна буде почути суто живі виступи артистів. Там запалюватимуть DUB FX, Gо-A, Junket, ТОНКА, MISHUKOV & BOGDANOV feat Max Katl, Anna Shcherbakova, DariaBlyzniuk та ще SPECIAL GUEST;

BACKYARD STAGE зустрічатиме прихильників Techno, Progressive та Melodic. На цій сцені представлять свої шоукейси KOLO та APLAY (Smailov & Weizman, VOTUMA, Leri, Diana jo), а також виступлять суперзірки MAGDALENA, Miss Monique та DJ HELL;

SPECIAL STAGE стане оплотом трансу (із хедлайнерами OMNIA та ANNA LEE, а також Sun Riser і Azotti) та драм-н-бейсу (із хедлайнерами TAPOLSKY і DERRICK & TONIKA й такими артистами, як Slimjah b2b Airbas ft. MC No Limit, Indi Woods b2b Dub Hed, Naum b2b Danny Roll та MC Ned);

GREEN STAGE радуватиме Live band, Dub, Funk, Soul та Electronica від таких музикантів: Stereoigor, krapka;KOMA, J SCOPE, Novikov & Shumsky, Sasha Dog, Wonder Land Band;

INSIDE STAGE закликатиме до себе відбірними Hip-Hop, Rap, Scratch battle, MC. За них відповідатиме POWER FM Party Radio і такі артисти: Mark House, Шершень, Midnight Daddies, KAEF, Get Better, NKNKT, Y:K, Special Key, Walid, TRICKY NICKI, TRIISH та Madison;

BECHEROVKA STAGE даруватиме Afro House, Organic та Deep House. Там запалить найсильніший склад діджеїв відомого одеського музичного проєкту The ROOM (Yaki, Lirity, Den Maar);

BOHO STAGE тішитиме House і Tech House. На цій сцені представлять свої шоукейси SkyBar (Aplombo, AWL Alexander, The Advocate, Manficha) і RIM Records (Franc, Mr.Sunny, Shtenge, Bykov b2b Gala, Alevtina, Odeum, Capacity house, Jul video).

White Nights Festival. Africa — це компіляція первісного із сучасним через призму мистецтва.

White Nights Festival (фото: instagram.com/whitenightskyiv)

Свої тематичні арт-творіння на фестивалі представлять кращі вітчизняні митці: Єгор Лемзяков, Дем’ян Ферій, MISHA KUSH, Лілія Кувалдіна, Сергій Рожин, Юля Кисіль, Марія Зражаєва.

Учасники інституції X-Platform та Creative Media Systems здивують нестандартним підхідом до сучасного дизайну та медіаархітектури, покажуть образ прогресивного міста, використовуючи інноваційні технології та рішення. На фестивалі можна буде побачити одразу 8 їх робіт.

White Nights Festival. Africa — це відкриття найзагадковішої частини світу через кіно.

Міжнародний етнографічний кінофестиваль "ОКО", мета кого проілюструвати повсякденне серцебиття малих та великих народів, мешканців сіл та міст, презентує три стрічки про Африку— "Поговоримо про сни", "Афро-волосся та інші міфи" й "Міс Спокуса".

White Nights Festival. Africa и мода

На фестивалі пройде атмосферний модний перформанс французького бренду Iwo Couture дизайнера Мікеланджело Сала. Митець працює в афро-японському стилі, а його речі з успіхом продаються в магазинах Бразилії, Франції, Великобританії та Конго.

Одяг бренду Iwo Couture дизайнера Мікеланджело Сала (фото: instagram.com/whitenightskyiv)