Юмористические события в Киеве: где отдохнуть и посмеяться от души

Стендап "Майский движ" и "Не по-дурному смешно" (20 мая и 19 июня)

Стендап-вечера "Майский движ" и "Не по-дурному смешно" от "Ukrainian Stand-Up Agency" – это смелый и откровенный юмор о том, что происходит с нами и вокруг нас. Знакомые жизненные ситуации, курьезы, проблемы и теории их смешного решения. На одной сцене собираются 6 супер-комиков, известных зрителям по таким ТВ-шоу, как "Рассмеши комика", "ГудНайт Клаб", "Стендап ШОУ", "Комик на миллион" и другие: Иван Жорноклей, Сергей Степанысько, Андрей Бережко, Максим Коновал, Рамиль Янгулов и Денис Кораблев. Комики поделятся со зрителями своими мыслями и эмоциями, которые не оставят равнодушным никого.

Improv Live Show (24 мая)

Развлекательное шоу Improv Live Show – это меткий юмор на актуальные темы и скетчи, которые вы не увидите на телевидении. В шоу нет режиссуры и сценария: все, что происходит в программе – рождается прямо на сцене. Improv Live Show создали актеры известных телевизионных шоу "Вечерний Киев", "Рассмеши комика", "Лига Смеха", "Женский Квартал": Роман Мищеряков, Валик Михиенко, Вова Шумко и Костя Трембовецкий. Они отточили свое мастерство на самых громких телевизионных проектах и знают, как завести зал. После просмотра Improv Live Show гарантировано хорошее настроение и положительные впечатления.



Спектакль "Тестостерон или Пир Духа" (26 мая)

Это уникальный спектакль не похожий на другие спектакли "Черного квадрата". На него стоит приводить друзей-иностранцев, потому что он будет понятен даже тем, кто не знает по-нашему ни единого слова. В нем есть и полностью немые этюды, и танцы, и веселые монологи, и массовые сцены. Это сплошная экспрессия, безжалостно обнаженные эмоции, фонтан позитива и самоубийственной иронии. После просмотра спектакля возникает сильное сожаление по поводу того, что все так быстро закончилось.

Спектакль "Офис. Зажги в себе желание" (31 мая)

Этот спектакль можно было бы назвать "Хроники одного офиса". История про "белые воротнички", которым надоело ничего не делать, и они решили плюнуть в вечность. В спектакле есть все: фирменный искрометный юмор, философия, романтика, Бэтмен, интриги, полиция, спешащие на помощь Чип и Дейл, любовь, секс, Гоги и поэзия. Но - тсссс, об этом вы узнаете только придя на спектакль!

Спектакль "Голая правда" (2 июня)

Часто нам кажется, что для того, чтобы быть счастливым, обязательно нужно быть красивым, богатым и известным. Герои этой истории ярко и красочно доказывают, что это не так - что искренность зачастую важнее красоты, а душевная гармония в паре гораздо важнее богатства. А когда дети уже выросли, какие ценности станут самыми важными для них? Это не просто интересный и весёлый спектакль, это безудержное эротическое хулиганство! Будет смешно, вкусно, интересно и приятно.

Спектакль "Две полоски или двойная сплошная любви" (7 июня)

Комедия об отношениях и беременности. Этот спектакль для тех, кто хочет и не хочет, ждет и боится, боится и ждет, думает и планирует, уговаривает и отказывает. Говорить о беременности и не сказать о сексе "Черный квадрат" просто не может. Поэтому, открытость, интимность и эротизм присутствуют в полной мере. Ну, а юмор красной линией проходит через все истории спектакля. Идеальное представление, чтобы посмеяться и растрогаться.

Спектакль "21 минута до и после секса или перебор горит" (9 июня)

Проект "Черного квадрата", который пользуется просто бешеной популярностью. Спектакль о том, какими окольными, иногда просто ложными путями пара (хотя, не всегда только пара) людей приходит или не приходит к сексу и какими причудливыми способами стараются потом уйти от последствий. Как происходит, что мужчина и женщина оказываются в одной постели? Что следует делать, и что не нужно говорить? А что случается само собой? Что происходит дальше? Что-то же меняется внутри нас после всего этого? На эти вопросы актеры будут искать ответы.

Спектакль "Любовь бывает дважды" (14 июня)

У каждого из нас есть первая любовь. Первая, но не последнее. В большинстве случаев за ней появляется вторая. А что делать, если первая еще не ушла, а вторая уже появилось? И вот они встречаются. Любовный четырехугольник, где двое мужчин и две женщины пытаются разобраться что делать с любовью, и сколько она живет. Спектакль, конечно, комедия, но с сентиментально-душевным ощущениям. Обречен на успех. Потому что с таким юмором и легкостью говорить о самых важных вещах нашей жизни умеет говорить только "Черный квадрат".

Спектакль "Ты мое ВСЕ" (16 июня)

Сказка о любви. На самом деле, такого не бывает, а если и случается – то так редко, что приравнивается к тому, что такого не бывает. Это идеализированная, невероятная, фантастическая история, которую приятно и нужно посмотреть вечером с друзьями или любимым человеком. Потому что после спектакля есть риск обсуждать его до самого утра. Желание и понимание, доверие и ревность – эти темы близки любому зрителю и, можно сказать, что эта сексуальная сказка – о вас. Если хотите от души посмеяться и расчувствоваться – этот спектакль для вас.

Спектакль "Предварительные ласки" (23 июня)

Остро-сексуальная комедия с лирическим уклоном. Любовь, растянутая во времени и секс, найденный спустя годы. Истории о том, как хотелось, но не сложилось, или сложилось, но не так. Что и как - актеры расскажут вам очень подробно. Откровенные темы, искренние разговоры. Кокетство и флирт, печаль и смех, любовь и ненависть. Минимум пошлости, ноль порнографии и максимум откровенности ждут гостей вечера. Постановка для взрослых людей - не по паспорту, а по состоянию души.

Спектакль "Игры для взрослых" (30 июня)

Этот спектакль отличается своеобразной легкостью повествования и одновременно передает интересные мысли о любви до и после секса, смешивая со сплавом искренней дружбы и доверия, одновременно добавляя добротные кусочки юмора. Спектакль подорвет ваш ум невероятной дозой позитива, замешанного гигантской порцией шуток.

Добавим, что количество билетов на каждое шоу ограничено - всего 100 мест. Купить их можно на сайте.