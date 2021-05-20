Гумористичні події у Києві: де відпочити та посміятися від душі

Стендап "Травневий двіж" та "Не по-дурному смішно" (20 травня та 19 червня)

Cтендап-вечори "Травневий двіж" та "Не по-дурному смішно" від "Ukrainian Stand-Up Agency" – це сміливий та відвертий гумор про те, що відбувається з нами і навколо нас. Знайомі життєві ситуації, курйози, проблеми та теорії їх смішного вирішення. На одній сцені збераються 6 супер-коміків, відомих глядачам за такими ТВ-шоу, як "Розсміши Коміка", "ГудНайт Клаб", "Стендап ШОУ", "Комік на мільйон" та іншими: Іван Жорноклей, Сергій Степанисько, Андрій Бережко, Максим Коновал, Раміль Янгулов та Денис Корабльов. Коміки поділяться з глядачами своїми думками та емоціями, які не залишать байдужим нікого.

Improv Live Show (24 травня)

Розважальне шоу Improv Live Show – це влучний гумор на актуальні теми та скетчі, які ви не побачите на телебаченні. В шоу немає режисури та сценарію: все, що відбувається в програмі – народжується прямо на сцені. Improv Live Show створили актори відомих телевізійних шоу "Вечірній Київ", "Ліга Сміху", "Розсміши Коміка", "Жіночий Квартал": Роман Міщеряков, Валік Міхієнко, Вова Шумко та Костя Трембовецький. Вони відточили свою майстерність на найгучніших телевізійних проєктах та знають, як завести зал. Після перегляду шоу гарантований гарний настрій та позитивні враження.



Вистава "Тестостерон або Пір Духа" (26 травня)

Це унікальний спектакль не схожий на інші вистави "Чорного Квадрата". На нього варто приводити друзів-іноземців, тому що він буде зрозумілий навіть тим, хто не знає по-нашому ні єдиного слова. У ньому є і повністю німі етюди, і танці, і веселі монологи, і масові сцени. Це суцільна експресія, безжально оголені емоції, фонтан позитиву і самогубної іронії. Після перегляду вистави виникає сильна жаль з приводу того, що все так швидко закінчилося.

Вистава "Офіс. Запали в собі бажання" (31 травня)

Цей спектакль можна було б назвати "Хроніки одного офісу". Історія про "білі комірці", яким набридло нічого не робити, і вони вирішили плюнути у вічність. У виставі є все: фірмовий іскрометний гумор, філософія, романтика, Бетмен, інтриги, поліція, що поспішають на допомогу Чіп і Дейл, любов, секс, Гогі і поезія. Але – тсссс, про це ви дізнаєтеся тільки прийшовши на виставу!

Вистава "Гола правда" (2 червня)

Часто нам здається, що для того, щоб бути щасливим, обов’язково треба бути красивим, багатим і відомим. Герої цієї історії яскраво і барвисто доводять, що це не так - щирість часто важливіше краси, а душевна гармонія в парі набагато важливіше багатства. А коли діти вже виросли, які цінності стануть найважливішими для них? Це не просто цікавий і веселий спектакль, це нестримне еротичне хуліганство! Буде смішно, смачно, цікаво і приємно.

Вистава "Дві смужки, або подвійна суцільна любові" (7 червня)

Комедія про відносини та вагітність. Ця вистава для тих, хто хоче і не хоче, чекає і боїться, боїться і чекає, думає і планує, вмовляє і відмовляє. Говорити про вагітність і не сказати про секс "Чорний квадрат" просто не може. Тому, відвертість, інтимність і еротизм присутні в повній мірі. Ну, а гумор червоною лінією проходить через всі історії вистави. Ідеальна вистава, щоб насміятися та розчулитися.

Вистава "21 хвилина до та після сексу або перебір горить" (9 червня)

Проєкт "Чорного квадрату", який користується просто шаленою популярністю. Вистава про те, якими обхідними, іноді просто неправдивими шляхами пара (хоча, не завжди тільки пара) людей приходить або не приходить до сексу і якими химерними способами стараються потім піти від наслідків. Як відбувається, що чоловік і жінка опиняються в одному ліжку? Що варто робити, і що не потрібно говорити? А що трапляється саме собою? Що відбувається далі? Щось же змінюється всередині нас після всього цього? Ось питання цього проєкту. На ці питання актори будуть шукати відповіді.

Вистава "Кохання буває двічі" (14 червня)

У кожного з нас є перше кохання. Перша, але не останнє. У більшості випадків за ним з’являється друге. А що робити, якщо перша ще не пішло, а друга вже з’явилося? І ось вони зустрічаються. Любовний чотирикутник, де двоє чоловіків і двоє жінок намагаються розібратися що робити з любов’ю і скільки вона живе. Спектакль, звичайно, комедія, але з сентиментально-душевним відчуттям. Приречений на успіх. Тому що з таким гумором і легкістю говорити про найважливіші речі нашого життя вміє говорити тільки "Чорний квадрат".

Вистава "Ти моє ВСЕ" (16 червня)

Казка про любов. Насправді, такого не буває, а якщо і трапляється – то так рідко, що прирівнюється до того, що такого не буває. Це ідеалізована, неймовірна, фантастична історія, яку приємно і потрібно подивитися ввечері з друзями або коханою людиною. Тому що після вистави є ризик обговорювати її до самого ранку. Бажання і розуміння, довіра та ревнощі – ці теми близькі будь-якому глядачеві і, можна сказати, що ця сексуальна казка – про вас. Якщо хочете від душі посміятися і розчулитися – ця вистава для вас.

Вистава "Попередні пестощі" (23 червня)

Гостро-сексуальна комедія з ліричним ухилом. Любов, розтягнута в часі та секс, знайдений через роки. Історії про те, як хотілося, але не склалося, або склалося, але не так. Що і як саме – актори розкажуть вам дуже докладно. Відверті теми, щирі розмови. Кокетство і флірт, печаль і сміх, любов і ненависть. Мінімум вульгарності, нуль порнографії та максимум відвертості чекають на гостей вечора. Постановка для дорослих людей, – не по паспорту, а за станом душі.

Вистава "Ігри для дорослих" (30 червня)

Цей спектакль відрізняється своєрідною легкістю розповіді та водночас передає цікаві думки про любов до і після сексу, змішуючи зі сплавом щирої дружби й довіри, одночасно додаючи добротні шматочки гумору. Вистава підірве ваш розум неймовірною дозою позитиву, замішаного гігантською порцією жартів.

Додамо, що кількість квитків на кожне шоу обмежена - всього 100 місць. Купити їх можна на сайті.