Зажигательная Масленица в Киеве: когда и где провожать зиму, чтобы не умереть от скуки

Развлечения

Специально к празднику территорию ВДНГ украсят лентами и декорациями из сена, оборудуют праздничные фотозоны. В центре главной площади установят пятиметровое чучело Зимы. Праздничную атмосферу будут дополнять ходулисты и аниматоры в ярких костюмах. Кроме того, организаторы устроят зрелищный флешмоб, во время которого любой желающий сможет попробовать себя в народных танцах.

Гостей ждут: перетягивание каната, бои мешками, прохождение экстремальной тропы, традиционные конкурсы и гуляния. В финале незабываемое действо — шоу от Киевского огненного театра и сжигание огромного чучела Зимы.

В Киеве будут праздновать Масленицу 13 и 14 марта (фото: пресс-служба ВДНХ)

Музыка

В течение двух дней со сцены "Зимової Країни на ВДНГ" будут звучать песни известных украинских артистов. Радио Пятница в этом году подготовило музыкальную программу с участием DANTES, Анны Тринчер, Ольги Цибульской, TARABAROVA, Милы Нитич, Артура Боссо, групп "Клей Угрюмому" и SELFY, Олега Чигера, Дениса Реконвальда, СолоХи, Олега Кензова, TamerlanAlena, Grosu и Юлии Купцовой.

Ярким завершением гуляний станет выступление этно-рок группы Drymba Da Dzyga.

В Киеве будут праздновать Масленицу 13 и 14 марта (фото: пресс-служба ВДНХ)

Еда

Но главное на Масленицу, конечно, блины! На фудкорте ВДНГ можно будет попробовать как традиционные варианты — с мясом, медом, маком или творогом, так и современные интерпретации — с баварскими колбасками, лососем, зеленью и другими нестандартными начинками.

Будут и основные блюда — например, плов, мясо и овощи на гриле. Ну и куда же без десертов — панкейков, вафель, яблок в карамели и прочих сладостей.

Из напитков можно будет выбрать различные чаи, кофе, пунш и глинтвейн.

В Киеве будут праздновать Масленицу 13 и 14 марта (фото: пресс-служба ВДНХ)

Дополнительные активности

Зимние локации будут работать на ВДНГ последние дни. Поэтому если вы хотите успеть в последний раз в этом сезоне покататься на романтическом катке или съехать с тюбинговых горок — не упустите шанс! Также во время праздника можно будет посетить аттракционы и выставку "Динозавры морских глубин". Уикенд завершит сезон работы "Зимової Країни на ВДНГ".

Не стоит обделять вниманием и постоянные локации Єкспоцентра — тропическую ферму "Планета бабочек", контактный зоопарк Animal Park, веревочный парк SkyPark и центр семейного досуга Teleport360. Все они также будут работать оба дня празднований.

В Киеве будут праздновать Масленицу 13 и 14 марта (фото: пресс-служба ВДНХ)