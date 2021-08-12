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Звезда легендарного сериала "Во все тяжкие" едет в Киев

Автор: Lite

Звезда легендарного сериала "Во все тяжкие" (Breaking Bad), четырехкратный номинант на "Эмми" Джанкарло Эспозито едет в Киев. В Украине актер примет участие в фестивале Comic Con Ukraine 2021, который состоится на арт-заводе "Платформа" с 4 по 5 сентября.

Об этом LITE рассказали в пресс-службе фестиваля.

Именно Эспозито подарил вселенной сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" одного из самых харизматичных злодеев. Согласитесь, невозможно представить эпопею Гайзенберга и Пинкмана без антагониста Фринга.

Так же немыслимо и то, что главный злодей Far Cry 6 встанет на конвенции во всей своей "диктаторской" красоте, но это так. Более того, фанатов будет ждать фото- и автограф-сессия c актером.

Джанкарло Эспозито (фото: wikipedia.org)

Кроме встречи с Густаво "Гусом" Фрингом из "Во все тяжкие", фанов попкультуры будут ждать два дня настоящих гиковских развлечений:

  • масштабное Cosplay-и Cover Dance-шоу
  • крупнейшая в стране аллея художников
  • знакомство с моделью Леди Димитреску из видеоигры Resident Evil: Village Геленой Манковской
  • игровые турниры
  • музыкальная сцена, где среди хедлайнеров - создатели саундтрека к "Ведьмак 3" Percival, автор чувственных каверов на KAZKA кореец Song Wonsub и колаба Aghiazma с Super Sus
  • огромный тематический маркет

А также официальные стенды от компаний кинопроката и игровых разработчиков, зона настольных игр и множество впечатляющих фотолокаций.

Читайте также о том, каких артистов ждать на "самом жарком" фестивале Киева White Nights Festival. Africa.

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