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Зірка легендарного серіалу "Пуститися берега" їде до Києва

Автор: Lite

Зірка легендарного серіалу "Пуститися берега" (Breaking Bad), чотириразовий номінант на "Еммі" Джанкарло Еспозіто їде до Києва. В Україні актор візьме участь у фестивалі Comic Con Ukraine 2021, який відбудеться на арт-заводі "Платформа" з 4 по 5 вересня.

Про це LITE розповіли у прес-службі фестивалю.

Саме Еспозіто подарував всесвіту серіалів "Пуститися берега" і "Краще дзвоніть Солу" одного з найбільш харизматичних лиходіїв. Погодьтеся, неможливо уявити епопею Гайзенберга й Пінкмана без антагоніста Фрінґа.

Так само немислимо й те, що головний лиходій Far Cry 6 постане на конвенції в усій своїй "диктаторській" красі, але це так. Ба більше - фанатів чекатиме фото- і автограф-сесія c актором.

Джанкарло Еспозіто (фото: wikipedia.org)

Окрім зустрічі з Ґуставо "Ґусом" Фрінґом із "Пуститися берега", фанів попкультури чекатимуть два дні справжніх гіковських розваг:

  • масштабне Cosplay- та Cover Dance-шоу
  • найбільша в країні алея художників
  • знайомство з моделлю Леді Дімітреску з відеоігри Resident Evil: Village Геленою Манковською
  • ігрові турніри
  • музична сцена, де серед хедлайнерів - творці саундтреку до "Відьмак 3" Percival, автор чуттєвих каверів на KAZKA кореєць Song Wonsub та колаба Aghiazma з Super Sus
  • величезний тематичний маркет

А також офіційні стенди від компаній кінопрокату й ігрових розробників, зона настільних ігор і безліч вражаючих фотолокацій.

Читайте також про те, яких артистів чекати на "найспекотнішому" фестивалі Києва White Nights Festival. Africa.

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