Зірка легендарного серіалу "Пуститися берега" їде до Києва

Саме Еспозіто подарував всесвіту серіалів "Пуститися берега" і "Краще дзвоніть Солу" одного з найбільш харизматичних лиходіїв. Погодьтеся, неможливо уявити епопею Гайзенберга й Пінкмана без антагоніста Фрінґа.

Так само немислимо й те, що головний лиходій Far Cry 6 постане на конвенції в усій своїй "диктаторській" красі, але це так. Ба більше - фанатів чекатиме фото- і автограф-сесія c актором.

Джанкарло Еспозіто (фото: wikipedia.org)

Окрім зустрічі з Ґуставо "Ґусом" Фрінґом із "Пуститися берега", фанів попкультури чекатимуть два дні справжніх гіковських розваг:

масштабне Cosplay- та Cover Dance-шоу

найбільша в країні алея художників

знайомство з моделлю Леді Дімітреску з відеоігри Resident Evil: Village Геленою Манковською

ігрові турніри

музична сцена, де серед хедлайнерів - творці саундтреку до "Відьмак 3" Percival, автор чуттєвих каверів на KAZKA кореєць Song Wonsub та колаба Aghiazma з Super Sus

величезний тематичний маркет

А також офіційні стенди від компаній кінопрокату й ігрових розробників, зона настільних ігор і безліч вражаючих фотолокацій.