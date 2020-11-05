14 поважних причин: известный украинский артист записал альбом стихов

Группа Фиолет во главе с Сергеем "Колосом" Мартынюком, который недавно написал роман о закулисье украинского шоу-бизнеса, выпустила сборник аудио стихов с музыкальным сопровождением. Альбом получил название "14 поважних причин" и был записан во время карантина в Киеве и Карпатах вместе с гитаристом рок-бэнда Романом Андрухивом.

Тематика стихов - от лирических поисков героя к социальной и даже политической проблематике.

"Записать альбом стихов было моей давней мечтой, на которую всегда не хватало времени и именно того настроения. Но после прошлогоднего акустического тура, во время которого я читал свою поэзию под музыкальное сопровождение нашего гитариста Романа Андрухива, стало понятно, что сборник - это вопрос времени. "14 поважних причин" - это 14 стихов о жизни человека, который ищет себя и свое место в этом мире. Благодаря Роману, который проделал титанический труд, каждый стих получил полноценную музыкальную историю", - рассказывает Колос.

Колос выпустил поэтический аудиоальбом

Напомним, что годом ранее у Сергея вышел сборник его стихов "Реп’яхи", куда вошли лучшие стихи поэта. На сегодняшний день группа планирует акустический тур со стихами городами Украины. Среди них: Черкассы, Луцк, Ровно и Винница.

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