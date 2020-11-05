14 поважних причин: відомий український артист записав альбом віршів

Гурт Фіолет на чолі з Сергієм "Колосом" Мартинюком, який нещодавно написав роман про закулісся українського шоу-бізнесу, випустив збірку аудіо віршів з музичним супроводом. Альбом отримав назву "14 поважних причин" і був записаний під час карантину в Києві і Карпатах разом з гітаристом рок-бенду Романом Андрухівом.

Тематика віршів - від ліричних пошуків героя до соціальної і навіть політичної проблематики.

"Записати альбом віршів було моєю давньою мрією, на яку завжди бракувало часу і саме того настрою. Але після минулорічного акустичного туру, під час якого я читав свою поезію під музичний супровід нашого гітариста Романа Андрухіва, стало зрозуміло, що збірка - це питання часу. "14 поважних причин" - це 14 віршів про життя людини, яка шукає себе і своє місце в цьому світі. Дякуючи Роману, який проробив титанічну працю, кожен вірш отримав повноцінну музичну історію", - розповідає Колос.

Колос випустив поетичний аудіоальбом

Нагадаємо що роком раніше в Сергія вийшла збірка його поезій "Реп’яхи", куди увійшли кращі вірші поета. На сьогоднішній день гурт планує акустичний тур з віршами містами України. Серед них: Черкаси, Луцьк, Рівне та Вінниця.

Раніше ми писали, що українські рок-зірки заспівали про любов і дружбу різними мовами.