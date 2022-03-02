75-й Каннский кинофестиваль отказался принимать делегацию России

После вторжения России на территорию Украины многие зарубежные организации из сферы искусства и культуры стали отказываться от сотрудничества в РФ и массово отменять мероприятия.

О своем решении не проводить концерты уже заявили британская рок-группа Franz Ferdinand 1, концерт которой был запланирован 1 июля в Москве. Также группы The Killers и рок-музыкант Игги Поп не будут участвовать в московском фестивале Park Live в июле.

Концерт американской группы Green Day, который должен был состояться на стадионе "Открытие Арена" в Москве 29-го мая, также отменен.

Помимо этого, ранее стало известно, что Россия не сможет принять участие в музыкальном конкурсе "Евровидение-2022".

Многие организации отказываются сотрудничать с Россией после вторжения в Украину (фото: instagram.com/festivaldecannes)

Из-за войны с Украиной крупнейшие американские студии Walt Disney, Sony и Warner Bros. приостановили прокат своих фильмов в России. Так, Warner Bros. отменила выход "Бэтмена", релиз которого был запланирован на сегодня, 2 марта. А Walt Disney объявил, что не покажет "Я краснею" от Pixar.

Накануне стало известно, что Международный Каннский кинофестиваль, который будет проходить с 17-го по 28-го мая, отказался принимать официальных представителей из России.

"Оргкомитет фестиваля решил, что не будет принимать официальные делегации или представителей, связанных с российским правительством, до тех пор, пока нападение не прекратится на условиях, которые удовлетворят интересы украинского народа", – говорится в официальном заявлении.