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Харьковский певец выпустил альбом на стихи Зерова, Жадана, Андруховича и других

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Харьков, Вторник 21 сентября 2021 18:27
Харьковский певец выпустил альбом на стихи Зерова, Жадана, Андруховича и других Евгений Стрельцов (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Lite

Певец и журналист из Харькова Евгений Стрельцов выпустил альбом "Танцювати", где соединил диско и поп-рок с поэзией Сергея Жадана, Владислава Волочая, Юрия Андруховича, Натальи Маринчак, Павла Тычины и Николая Зерова.

Подробнее о новой пластинке артиста - читайте в нашем материале далее.

"У нас вышел альбом радости, жизнеутверждения. Хотелось, чтобы люди, услышав мои песни, улыбались, чтобы им хотелось танцевать. В то же время наша работа наполнена смыслом, потому что тексты принадлежат крутым поэтам. Это не пустой набор слов. Я долго искал стихи, которые по настроению и содержанию будут мне близки, органично прозвучат в песнях", - говорит Евгений о своем новом альбоме.

В пластинку вошло 5 разножанровых треков, которые рассказывают разные, но понятные для всех истории. Например, известный еще со школьной программы стих "Арфами, арфами" Павла Тычины стал манифестом весны, любви, жизни и энергии в динамической поп-рок песне "Весна". Еще одно стихотворение "Пливи рибо пливи" от современного украинского поэта Сергея Жадана легло в основу песни "Пливи".


Также был презентован клип на песню "Літак", который сняла Лада Сабова. На видео можно увидеть несколько уникальных местных локаций: заброшенный аэродром под Харьковом с боевыми самолетами, аэродром гражданской авиации, маковое поле.

Ранее главные романтики украинского шоу-биза показали эмоциональное видео о любви.

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