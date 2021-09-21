ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Харківський співак випустив альбом на вірші Зерова, Жадана, Андруховича та інших

Новость на русском →
Харків, Вівторок 21 вересня 2021 18:27
Харківський співак випустив альбом на вірші Зерова, Жадана, Андруховича та інших Євген Стрельцов (фото: прес-служба артиста)
Автор: Lite

Співак та журналіст з Харкова Євген Стрельцов випустив альбом "Танцювати", де поєднав диско та поп-рок із поезією Сергія Жадана, Владислава Волочая, Юрія Андруховича, Наталки Маринчак, Павла Тичини та Миколи Зерова.

Детальніше про нову платівку артиста - читайте у нашому матеріалі далі.

"У нас вийшов альбом радості, життєствердження. Хотілося, щоб, люди, почувши мої пісні, посміхалися, щоб їм хотілося танцювати. Водночас наша робота наповнена сенсом, бо тексти належать крутим поетам. Це не пустий набір слів. Я довго шукав вірші, які за настроєм і змістом будуть мені близькі, органічно прозвучать в піснях", - каже Євген про свій новий альбом.

До платівки увійшло 5 різножанрових треків, які розповідають різні, але зрозумілі для усіх історії. Наприклад, відомий ще зі шкільної програми вірш "Арфами, арфами" Павла Тичини став маніфестом весни, кохання, життя та енергії у динамічній поп-рок пісні "Весна". Ще один вірш "Пливи рибо пливи" від сучасного українського поета Сергія Жадана ліг у основу пісні "Пливи", яка ще раз нагадує нам про те, що "любов варта всього".


Також було презентовано кліп на пісню "Літак", який зняла Лада Сабова. На відео можна побачити кілька унікальних місцевих локацій: покинутий аеродром під Харковом із бойовими літаками, аеродром громадської авіації, макове поле.

Раніше головні романтики українського шоу-бізу показали емоційне відео про любов.

Читайте LITE в Google News
Сергей Жадан Новини шоу-бізнесу
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Буде один потужний удар: Землю накриє магнітна буря "червоного" рівня
Буде один потужний удар: Землю накриє магнітна буря "червоного" рівня