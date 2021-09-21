Харківський співак випустив альбом на вірші Зерова, Жадана, Андруховича та інших

Співак та журналіст з Харкова Євген Стрельцов випустив альбом "Танцювати", де поєднав диско та поп-рок із поезією Сергія Жадана, Владислава Волочая, Юрія Андруховича, Наталки Маринчак, Павла Тичини та Миколи Зерова.

"У нас вийшов альбом радості, життєствердження. Хотілося, щоб, люди, почувши мої пісні, посміхалися, щоб їм хотілося танцювати. Водночас наша робота наповнена сенсом, бо тексти належать крутим поетам. Це не пустий набір слів. Я довго шукав вірші, які за настроєм і змістом будуть мені близькі, органічно прозвучать в піснях", - каже Євген про свій новий альбом.

До платівки увійшло 5 різножанрових треків, які розповідають різні, але зрозумілі для усіх історії. Наприклад, відомий ще зі шкільної програми вірш "Арфами, арфами" Павла Тичини став маніфестом весни, кохання, життя та енергії у динамічній поп-рок пісні "Весна". Ще один вірш "Пливи рибо пливи" від сучасного українського поета Сергія Жадана ліг у основу пісні "Пливи", яка ще раз нагадує нам про те, що "любов варта всього".



Також було презентовано кліп на пісню "Літак", який зняла Лада Сабова. На відео можна побачити кілька унікальних місцевих локацій: покинутий аеродром під Харковом із бойовими літаками, аеродром громадської авіації, макове поле.