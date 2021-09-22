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Хит осени? KOZAK SYSTEM спели о безумной любви (видео)

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Среда 22 сентября 2021 18:01
Хит осени? KOZAK SYSTEM спели о безумной любви (видео) KOZAK SYSTEM (фото: пресс-служба группы)
Автор: Lite

Популярная украинская группа KOZAK SYSTEM презентовали потенциальный осенний хит "Хто як не ти" и атмосферное видео к песне.

Подробнее о новом творении Ивана Леньо и Ко - читайте в материале Lite далее.

О песне "Хто як не ти"

История появления "Хто як не ти" напоминает воплощение мечты. Давняя поклонница KOZAK SYSTEM Марианна Довгань сочинила стихотворение и выложила у себя на странице в соцсети. Оно очень понравилось музыкантам и они решили, что на его основе может родиться песня. Трубач Сергей Соловий немного доработал лирику, музыку написали все вместе.

Первая презентация трека состоялась еще в прошлом году во время онлайн-концерта в честь дня рождения KOZAK SYSTEM, но за период локдауна композиция изменилась. Музыканты переделали припев и дали ей другое название, потому что изначально она называлась "Журавли".

"Хто як не ти" можно считать выдающейся песней в репертуаре группы, поскольку такая невероятная поддержка трека еще до его официального выхода переносит KOZAK SYSTEM на совершенно новый уровень популярности и востребованности.

Несмотря на то, что во время активного концертного сезона 2021 трека еще не было на стриминговых площадках, люди уже выучили текст песни по "лайвам" из социальных сетей и толпой подпевали на концертах.

Известно, что "Хто як не ти" попадет на будущий альбом группы "Земля. Вітер. Вогонь", который будет презентован в мае 2022 года на большом концерте к 10-летию рок-команды.

Напомним, на днях харьковский певец Евгений Стрельцов выпустил альбом на стихи Зерова, Жадана, Андруховича и других.

Также недавно главные романтики украинского шоу-биза показали эмоциональное видео о любви.

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