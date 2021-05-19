"Хочется танцевать": Melovin и JULIK решились на эксперимент

"Мне приятно сотрудничать с крутыми и очень творческими людьми. Наблюдаю за творчеством Melovin еще со времен Евровидения и приятно удивляюсь его достижениям и победам! И вот наконец наше сотрудничество с Мэлом - ремикс на одну из лирических песен "І кров кипить". Думаю, что ремикс песни еще больше придется по душе каждому украинцу", - рассказывает JULIK.

Melovin же в своем Instagram прокомментировал сотрудничество так: "Парень, это самый крутой ремикс на мою песню!"

"Каждый человек обладает способностью как быстро засиять в отношениях, так и быстро угаснуть. Каждый человек обладает способностью в один момент загубить все. Песня, которую я написал за две ночи. Перечеркнул все свои планы и сказал себе, это должен услышать каждый, кто разделит со мной эмоции этой песни", - говорит Melovin.



К слову, фанаты моментально подхватили обновленную версию песни "І кров кипить" и положительно отзываются о творческой коллаборации Melovin и JULIK.