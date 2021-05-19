"Хочеться танцювати": Melovin та JULIK зважилися на експеримент

"Мені приємно співпрацювати з крутими та дуже творчими людьми. Спостерігаю за творчістю Melovin ще від часів Євробачення і приємно дивуюсь його здобуткам та перемогам! І ось нарешті наша співпраця з Мелом - ремікс на одну з ліричних пісень "І кров кипить". Думаю, що ремікс пісні ще більше припаде до душі кожному українцеві", - розповідає JULIK.

Melovin же у своєму Instagram прокоментував співпрацю так: "Хлопче, це самий крутий ремікс на мою пісню!"

"Кожна людина має здатність як швидко засяяти у стосунках, так і швидко згаснути. Кожна людина має здатність в один момент загубити все. Пісня, котру я написав за дві ночі. Перекреслив всі свої плани і сказав собі, це повинен почути кожен, хто розділить зі мною емоції цієї пісні", - каже Melovin.



До слова, фанати вмить підхопили оновлену версію пісні "І кров кипить" та позитивно відгукуються про творчу колаборацію Melovin та JULIK.