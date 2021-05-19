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"Хочеться танцювати": Melovin та JULIK зважилися на експеримент

Автор: Lite

Український співак і учасник Євробачення 2018 Melovin задумався над експериментами. Саме тому вирішив надати пісні нового звучання - створити ремікс на трек "І кров кипить".

Колаборацію по реміксу артист зробив з JULIK - українським саунд-продюсером, композитором, екс-учасником гурту DZIDZIO.

"Мені приємно співпрацювати з крутими та дуже творчими людьми. Спостерігаю за творчістю Melovin ще від часів Євробачення і приємно дивуюсь його здобуткам та перемогам! І ось нарешті наша співпраця з Мелом - ремікс на одну з ліричних пісень "І кров кипить". Думаю, що ремікс пісні ще більше припаде до душі кожному українцеві", - розповідає JULIK.

Melovin же у своєму Instagram прокоментував співпрацю так: "Хлопче, це самий крутий ремікс на мою пісню!"

"Кожна людина має здатність як швидко засяяти у стосунках, так і швидко згаснути. Кожна людина має здатність в один момент загубити все. Пісня, котру я написав за дві ночі. Перекреслив всі свої плани і сказав собі, це повинен почути кожен, хто розділить зі мною емоції цієї пісні", - каже Melovin.


До слова, фанати вмить підхопили оновлену версію пісні "І кров кипить" та позитивно відгукуються про творчу колаборацію Melovin та JULIK.

  • Когда ремикс видоизменил, но не разрушил песню. Неожиданно очень зашло
  • Не поспоришь же! Очень необычно и очень круто звучит! Я сегодня часа два на повторе слушала!
  • Дуже подобається. Хочеться танцювати. Зовсім інший настрій
  • Ремикс действительно крутой! На повторе

Раніше Настя Каменських поділилася головними одкровеннями.

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