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Каре без челки и очень короткие волосы: какие стрижки делать в 2021

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 19:05
Каре без челки и очень короткие волосы: какие стрижки делать в 2021 Если каре, то без челки (фото: instagram.com/taylor_hill)
Автор: Татьяна Турчаникова

Неактуальная стрижка может испортить даже самый стильный и современный образ.

Об этом рассказала в своем Instagram стилист Татьяна Волкова.

Татьяна собрала подборку актуальных стрижек и причесок 2021. Она посоветовала забыть про косую челку и каре с челкой, а также рекомендует красить волосы в однотонный яркий цвет.

1. Каре. Каре в 2021 году актуальное короткое и без челки. Волосы можно перекидывать на любую сторону, окрашенные прядки приветствуются. А вот каре с челком и мелированием осталось в прошлом.Каре без челки и очень короткие волосы: какие стрижки делать в 2021

2. Многослойность. Стрижка в духе маллет будет актуальной, но внимательно посмотрите на примеры, как можно, а как не стоит стричь волосы.

Каре без челки и очень короткие волосы: какие стрижки делать в 2021

3. Окрашивание. В тренде - яркие однотонные цвета, корни оставляйте темными.

Каре без челки и очень короткие волосы: какие стрижки делать в 2021

4. Укладка конский хвост. Такую прическу делать нужно без начеса, никаких сложных кос, выбирайте классику и простоту.

Каре без челки и очень короткие волосы: какие стрижки делать в 2021

5. Очень короткие стрижки. И, наконец, если стрижка, то это должна стрижка по максимуму, никаких полутонов.

Каре без челки и очень короткие волосы: какие стрижки делать в 2021

Какую стрижку и укладку выбрать в 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)

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