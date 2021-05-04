Якщо хочеться виглядати вищою: стиліст розповіла, як одягатися при маленькому зрості

Це - зовсім не правила, яким потрібно беззастережно слідувати. Просто для когось критично себе візуально витягнути, а комусь все одно. Якщо ж вам хочеться здаватися вищою, то є певні прийоми, які вам в цьому допоможуть.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Аня Рибкіна.

Нагадаємо, що стиліст розповіла, які стрижки варто робити в 2021. Каре без чубчика і дуже коротке волосся.

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