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Якщо хочеться виглядати вищою: стиліст розповіла, як одягатися при маленькому зрості

Новость на русском → Вівторок 04 травня 2021 19:07
Якщо хочеться виглядати вищою: стиліст розповіла, як одягатися при маленькому зрості Як візуально стати вищою? (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Це - зовсім не правила, яким потрібно беззастережно слідувати. Просто для когось критично себе візуально витягнути, а комусь все одно. Якщо ж вам хочеться здаватися вищою, то є певні прийоми, які вам в цьому допоможуть.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Аня Рибкіна.

Прості прийоми, як здаватися вищою

  • Колірна вертикаль: ніщо так не збільшує зростання, як великі відрізки одягу однакового або близьких відтінків. Чим менше ви розбиваєте кольором фігуру на частини, тим краще.
  • Взуття в тон колготок або поясного виробу відмінно витягує ріст із тієї ж самої причини.
  • Висока або середня посадка брюк і спідниць. Низька посадка сильно "з'їдає" ріст і часто спотворює пропорції.
  • Будь-які вертикалі: смужки, стрілки, що звисають, стрічки будуть візуально витягати зріст и робити вас стрункішою.
  • Чорний низ / білий верх - не ваша історія. Намагайтеся уникати контрастних поєднань.
  • Намагайтеся заправляти топи і футболки в штани або хоча б підчіплювати куточок (це подовжує ноги).
  • Не варто балуватися ременями, які сильно контрастують з одягом, це ріже фігуру і створює горизонталь, яка нам не потрібна.
  • Не йдіть в гіпероверсайз. Вибирайте напівприталений силует і помірно вільні речі.
  • Вибирайте відповідні сумки. З величезним шопером в руках ви будете здаватися ще меншою.
  • Те ж саме стосується принтів. Величезні квіти будуть створювати дисбаланс. Краще вибрати більш дрібний принт. Те ж саме стосується геометрії.

Приклади, як варто и як не варто одягатися

Обирайте сумки невеликих розмірів і однотонні костюми.

Якщо хочеться виглядати вищою: стиліст розповіла, як одягатися при маленькому зрості

Світле взуття "подовжує" ноги.

Якщо хочеться виглядати вищою: стиліст розповіла, як одягатися при маленькому зрості

Не варто носити контрастні ремені.

Якщо хочеться виглядати вищою: стиліст розповіла, як одягатися при маленькому зрості

Як одягатися невисоким дівчатам (фото: instagram.com/stylebox_page)

Нагадаємо, що стиліст розповіла, які стрижки варто робити в 2021. Каре без чубчика і дуже коротке волосся.

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