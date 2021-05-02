Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новым портретом принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения

Автором снимка снова стала ее мама. Известно, что Кейт увлекается фотографией, и многие официальные снимки членов семьи сделаны именно ей.

На фото Шарлотта позирует с распущенными волосами и в нарядном платье с цветочным принтом из линейки британского бренда Rachel Riley. Стоимость платья всего 59 фунтов стерлингов.

Кадр был сделан в загородном поместье в Норфолке.

Принцессе Шарлотте исполнилось 6 лет (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Как королевская семья собирается отпраздновать 6-летие Шарлотты, пока неизвестно.

Пользователи сети отметили, что маленькая принцесса очень похожа на своего отца принца Уильяма. Раньше Шарлотту часто сравнивали с ее прабабушкой в детстве.

Напомним, что Шарлотта Элизабет Диана - средний ребенок Кейт и Уильяма и их единственная дочь. Она занимает четвертое место в очереди на престол - после своего семилетнего старшего брата Джорджа. Принц Луи, который недавно отметил трехлетие, занимает пятое место - вслед за сестрой.

Портрет в честь 5-летия принцессы Шарлотты (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Принц Уильям и Кейт Миддлтон стараются подарить детям нормальное детство (фото: instagram.com/theroyalfamily)