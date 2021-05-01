Не только кофеин и алкоголь: эндокринолог назвала антивитамины, которые употребляет каждый

Перекосы в природе встречаются редко. Если есть витамины, то у каждого есть антагонисты-антивитамины.
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Янг.
Антивитамины часто похожи на витамины по химической структуре, поэтому организм принимает их за коферменты и берет участвовать в реакциях обмена веществ, но нужного результата не получает, рассказала Катерина.
"А витамины не успевают занять свое место, метаболизируются и быстро выводятся из организма", - добавила эндокринолог.
Другая группа антивитаминов разрушает витамины, блокируют их всасывание или ускоряют выведение, и, с одной стороны, это может спровоцировать авитаминоз, а с другой препятствует гипервитаминозу.
Янг разобрала этот “конфликт” на примерах.
Есть витамины и есть анивитамины (фото: pexels.com)
- Аскорбатоксидаза и хлорофилл, как и витамин С, содержатся в овощах и фруктах, активизируются они кислородом и окисляют витамин С.
- Потемневшие срезы овощей и фруктов тому пример. Поэтому не стоит слишком мелко и сильно заранее их нарезать.
- Кофеин разрушает не только витамин С, но и большинство витаминов группы В, поэтому разумнее пить кофе между приемами пищи или через 1-2 часа после еды.
- Алкоголь является антивитамином для всех групп витаминов, но больше всего это касается группы В, витаминов С и К.
- Тиамин (витамин В1) атакует тиаминаза, ей богата сырая, соленая и вяленая рыба, суши, рыбные тартары, устрицы, брюссельская и савойская капуста, рис, шпинат, сырой картофель. Но, как и любой фермент, тиаминазу можно приструнить термической обработкой. Поклонники сыроедения, обратите внимание!
- Сырой яичный белок, за счет антивитамина авидина, блокирует всасывание биотина (витамина Н), поэтому яйца также лучше подвергать термообработке.
- Употребление трансжиров, а также окисленный холестерин гриля и барбекю снижает усвоение витамина А (ретинола).
Напомним, диетолог рассказала, какие продукты можно заморозить на завтра.
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