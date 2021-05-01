Не только кофеин и алкоголь: эндокринолог назвала антивитамины, которые употребляет каждый

Антивитамины часто похожи на витамины по химической структуре, поэтому организм принимает их за коферменты и берет участвовать в реакциях обмена веществ, но нужного результата не получает, рассказала Катерина.

"А витамины не успевают занять свое место, метаболизируются и быстро выводятся из организма", - добавила эндокринолог.

Другая группа антивитаминов разрушает витамины, блокируют их всасывание или ускоряют выведение, и, с одной стороны, это может спровоцировать авитаминоз, а с другой препятствует гипервитаминозу.

Янг разобрала этот “конфликт” на примерах.

Антивитаминами аскорбиновой кислоты являются:

фермент аскорбатоксидаза

хлорофилл

кофеин

алкоголь

никотин

антибиотики и некоторые НПВП, например аспирин.

Есть витамины и есть анивитамины (фото: pexels.com)

- Аскорбатоксидаза и хлорофилл, как и витамин С, содержатся в овощах и фруктах, активизируются они кислородом и окисляют витамин С.

- Потемневшие срезы овощей и фруктов тому пример. Поэтому не стоит слишком мелко и сильно заранее их нарезать.

- Кофеин разрушает не только витамин С, но и большинство витаминов группы В, поэтому разумнее пить кофе между приемами пищи или через 1-2 часа после еды.

- Алкоголь является антивитамином для всех групп витаминов, но больше всего это касается группы В, витаминов С и К.

- Тиамин (витамин В1) атакует тиаминаза, ей богата сырая, соленая и вяленая рыба, суши, рыбные тартары, устрицы, брюссельская и савойская капуста, рис, шпинат, сырой картофель. Но, как и любой фермент, тиаминазу можно приструнить термической обработкой. Поклонники сыроедения, обратите внимание!

- Сырой яичный белок, за счет антивитамина авидина, блокирует всасывание биотина (витамина Н), поэтому яйца также лучше подвергать термообработке.

- Употребление трансжиров, а также окисленный холестерин гриля и барбекю снижает усвоение витамина А (ретинола).