Молодая украинская певица SOWA показала нежный клип: смотрите страстное видео

Молодая украинская певица SOWA (Диана Горбяк) показала клип на песню "Лате", который стал еще одной ступенькой в карьере для артистки.

"Работа над этим клипом стала для меня чем-то совершенно новым и даже экспериментальным. Новые образы, новая съемочная команда, которая увидела меня совсем с другой стороны. Сами съемки проходили очень легко и быстро, признаюсь честно, даже не ожидала на такую командную работу. Я бы это назвала такой своей фэшн историей. Представьте себе: яркие образы, интересная сюжетная линия и в основе всего наша очень теплая песня. Поверьте, вам стоит это увидеть!" - комментирует певица.

SOWA (фото: instagram.com/sowa_singer)

Съемки видео работы проходили в Киеве. Первоочередной акцент делали именно на неординарной идеи в видео. Именно поэтому режиссером клипа стал DVIZHON. Он создавал видео для Христины Соловий, Олега Скрипки, KHAYAT многих других украинских звезд.

"Когда я впервые послушал эту песню, мне показалось, что вместо "латте" в песне используется слово "мулате". Это стало толчком к идее, которую сейчас могут видеть зрители", - говорит клипмейкер.

Новый клип певицы SOWA

Сегодня Диана уже работает над новым синглом и обещает интриговать своего зрителя в дальнейшем.

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