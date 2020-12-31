Новогодние праздники: астролог рассказала, как лучше отдыхать разным знакам зодиака

Астропсихолог и нумеролог Надежда Астрохелпер недавно дала четкие рекомендации, как нарядить елку у себя дома, чтобы сбывались даже самые мечты.

По словам астролога, красные игрушки и парные колокольчики на елке в доме могут привлечь в вашу жизнь любовь, а вот что нужно сделать, если мечтаете о пополнении в семье, читайте здесь.

А вот когда елка наряжена, новый год наступил - и у многих освободилось время для отдыха и зимнего отпуска, тут главное - отдохнуть правильно. В зависимости от того, какой у вас знак зодиака, отдых, который наполнит энергией и поможет перезагрузиться, будет отличаться. Например, что хорошо Водолею, то не всегда хорошо Козерогу.

Итак, вспоминайте свой знак - и узнайте, как вам лучше всего отдохнуть:

Овнам нужен активный отдых в жарких странах. Например, стоит попробовать пляжный волейбол или серфинг.

нужен активный отдых в жарких странах. Например, стоит попробовать пляжный волейбол или серфинг. Тельцам - комфортный, расслабленный, пассивный отдых дома или в не очень жарком климате.

- комфортный, расслабленный, пассивный отдых дома или в не очень жарком климате. Близнецам нужны поездки и новые впечатления. Объехать пять стран за отпуск - это прямо для них.

нужны поездки и новые впечатления. Объехать пять стран за отпуск - это прямо для них. Раку лучше всего проводить время дома, лежа на диване, в своем саду, в кресле-качалке или где-то у водоема.

лучше всего проводить время дома, лежа на диване, в своем саду, в кресле-качалке или где-то у водоема. Льву - самое то загорать на пляже.

- самое то загорать на пляже. Дева предпочитает отдых для здоровья, санатории, спецкурорты.

предпочитает отдых для здоровья, санатории, спецкурорты. Весы ценят отдых в дорогих ресторанах и пятизвездочных отелях. Им важны внешние атрибуты: "выгулять" красивое платье, сделать красивые фото у бассейна и т.д.

ценят отдых в дорогих ресторанах и пятизвездочных отелях. Им важны внешние атрибуты: "выгулять" красивое платье, сделать красивые фото у бассейна и т.д. Скорпион : лучших отдых для него - это смена деятельности. Они любят активный и экстремальный отдых.

: лучших отдых для него - это смена деятельности. Они любят активный и экстремальный отдых. Для Стрельца лучший отдых - это активные путешествия с погружением в местную культуру.

лучший отдых - это активные путешествия с погружением в местную культуру. Козерогу на отдыхе важна цель, чтобы не потратить время впустую: изучить город, познакомиться с культурой, сходить на экскурсию. В общем, поставить галочку, что дни отпуска прошли не зря.

на отдыхе важна цель, чтобы не потратить время впустую: изучить город, познакомиться с культурой, сходить на экскурсию. В общем, поставить галочку, что дни отпуска прошли не зря. Водолею интересно посмотреть другие города. Или хотя бы сходить в новое заведение или на новое представление в своем городе.

интересно посмотреть другие города. Или хотя бы сходить в новое заведение или на новое представление в своем городе. Рыбам "прописан" отдых на морском побережье, иногда это стоит делать в одиночку. Если никуда лететь не собираетесь, то отправляйтесь в спа или сауну.

Лучший отдых для рыб - побережье океана (фото: pixabay.com)

А вот если денег на далекие острова пока что нет, возможно, стоит "прокачать" денежную энергию в своем кошельке. Астропсихолог дала четкие рекомендации, как сделать, чтобы деньги полюбили вас раз и навсегда.