Ноябрьские развлечения: самые интересные и яркие ивенты в Киеве

Caribbean Jazz Dinner Show от Freedom Jazz

Когда? 4, 11, 18, 26 ноября.

Где? Caribbean Club, ул. С. Петлюры, 4.

Сколько? 490-1490 грн.

Freedom Jazz girls band снова готовят нечто взрывное и фееричное. На этот раз это серия зрелищных музыкальных шоу под названием "Кабаре", где можно будет увидеть самые яркие номера за всю историю коллектива. Сами джазетки рассказывают, что гостей ждут и фрагменты легендарных мюзиклов, и мини-спектакль с женским юмором, и мировые танцевальные хиты.

За режиссуру действа отвечает неповторимая Елена Коляденко.



Tale Of Us

Когда? 6 ноября.

Где? M82, ул. Межигорская, 82.

Почем? От 1300 грн.

Благодаря стараниям Bulldozer Group, White Nights и MaxArt в Киев снова заедут творцы самого страстного и одновременно самого трогательного техно - итальянский электронный дуэт Tale Of Us. В столицу парни везут полный эксклюзив - совершенно новую особенную программу. Ее первая ласточка - интерпретация легендарного творения Ханса Циммера Time. Компанию звездному дуэту в столице составят COLYN и Off Night.



Salome tech

9 ноября в столице при поддержке Украинского культурного фонда запремьерят уникальную мультимедийную мистерию Salome tech.

В ней зрители узнают новую вариацию знаменитой истории Саломеи. Salome tech создали по мотивам оперы Рихарда Штрауса, которая была написана на основе пьесы Оскара Уайльда - "Саломея". Новаторское масштабное шоу объединит в себе оперу, электронную музыку, видеомэппинг и световое шоу.



Dakh Daughters Band

Когда? 11 ноября.

Где? Октябрський дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1.

Почем? 290-1450 грн.

Семь талантливых девушек с фрик-кабаре Dakh Daughters Band покажут в Киеве новый музыкально-театральный проект "Коли я була Алісою". Артистки создали его по мотивам новелл Льюиса Кэролла "Алиса в Стране Чудес" и "Алиса в Зазеркалье" и с его помощью проведут зрителей сквозь удивительно-сказочный мир Алисы.



Love'n'Joy

Когда? 17 ноября.

Где? Pepper's Club, ул. Московская, 8, корпус 7.

Почем? 320-390 грн.

Они искусно соединяют инди-рок с психоделическим звучанием 60-х. Их музыку любят и знают в Германии, Швейцарии, Польше, Чехии, Австрии и Франции. В ноябре на сцене нового музыкального паба Pepper's Club сыграет психоделик-трио Love'n'Joy.



"Гучний двіж" ко Дню студента

Когда? 17 ноября.

Где? Теплый Ламповый, ул. Михаила Омеляновича-Павленко, 4/6

Почем? 150-200 грн.

17 ноября - День студента. В этот вечер громкий праздник буйной молодости, заряженной эндорфинами музыки, жажды жизни и великих свершений в киевском клубе "Теплый Ламповый" устроят группы квіткіс, Джеронімо и ШВЫ - команда, в которой поет дочь Оли Поляковой - Маша.



ALLOISE

Когда? 18 ноября.

Где? Pepper's Club, ул. Московская, 8, корпус 7.

Почем? От 250 грн.

Говорим о стильной поп-музыке с совершенным вокалом - сразу же вспоминаем о магнетической ALLOISE. В ноябре артистка даст камерный концерт, где представит программу из любимых и совершенно новых композиций. Специальным гостем осеннего лайва станет молодой и перспективный исполнитель OTOY, объединяющий в своих треках треп с трип-хопом.



Мотор’ролла

Когда? 19 ноября.

Где? Docker-G pub, ул. Игоревская, 13/5.

Почем? 175-700 грн.

Легендарная группа из Хмельницкого, радующая нас хитами уже больше 25 лет. Сегодня выступления Мотор’ролла состоят из всеми любимых хитов и совершенно новых песен.

Среди последних - свежая песня "Квіти Рути", вдохновленная треком "Locked Out Of Heaven" американского артиста Bruno Mars. Не пропустите осенний концерт легендарных рокеров, чтобы одними из первых услышать ее вживую.