Оксана Муха про "Кришталеві візерунки", Дана Балана и идеальную страну: людям сейчас нужны живые эмоции

Известная украинская певица, победительница шоу "Голос страны" Оксана Муха примет участие в рождественско-новогоднем музыкальном проекте "Кришталеві візерунки" от MVUA, который стартует 10 декабря.

В этот волонтерский проект вошли новые "зимние" праздничные и романтические украиноязычные композиции от исполнителей из Киева, Одессы, Луцка, Днепра, Винницы, Полтавы, Хмельницкого, Львова и других городов страны. И все ради одной цели – в это нелегкое время подарить всем атмосферу праздника, радости и света, объединить вокруг украинского языка и песни.

Сегодня Оксана Муха рассказывает читателям РБК-Украина, что она думает про "Кришталеві візерунки". А также о том, как вдохновила Дана Балана спеть на украинском, пр свои новые песни и какой должна быть идеальная страна.

Важно, что "Кришталеві візерунки" – украиноязычные!

От меня в "Кришталевих візерунках" слушатели услышат невероятную современную колядку "Колискова" на слова Олексы Стефановича и музыку Ярослава Нудика. Кроме "Кришталевих візерунків", "Колискова" также является частью масштабного социального проекта "Казка на білих лапах", в рамках которого знаменитая вокальная формация "Пиккардийская Терция" спела с талантливыми незрячими детьми со всей Украины.

Я очень радуюсь таким проектам. Важно, что "Кришталеві візерунки" – украиноязычные! Так мы сохраняем новую украинскую Рождественскую песню для будущих поколений. Так продолжаем извечную традицию нашего народа – колядовать. И что еще радует, что география авторов и исполнителей территориально охватывает всю Украину: от Львова до Днепра, от Луцка до Одессы...

Оксана Муха анонсирует "Кришталеві візерунки"

Рождественско-Новогодние праздники посвящу семье

В этом году всех нас ожидают необычные праздники – как итог необычного, непростого 2020 года. Мир живет по-новому, и все мы учимся выживать в этом новом мире... С другой стороны, пандемия и существенные карантинные ограничения, продиктованные ею, оставляют нам больше времени побыть с родными, ближними. И это – позитив! Потому что в бешеной жизненной гонке нам часто не хватало времени на семью... Поэтому я Новогодне-Рождественские праздники посвящу семье – будем дружно праздновать, громко колядовать, радоваться рождению Христа. А что может быть лучше, величественнее, достойнее, чем прославлять Иисуса во времени Рождественских праздников, приветствовать Его жизнь?

Верю, что зима-2020/21 таки очистит нас и нашу землю, и мы с новыми силами, здоровые и эмоционально обновленные начнем 2021 год. И он будет ко всем более благосклонным, чем 2020-й. Искренне желаю этого всем!

В клипе "Не забувай мене" – новая Оксана Муха

Со стилистом Еленой Болдыревой нам захотелось поэкспериментировать. Как следствие – в клипе "Не забувай мене" я сменила аж восемь образов. Некоторые из них действительно абсолютно новые и необычные для меня. Кое-кто даже не узнал меня – присматривался: это, случайно, не модель? Лена - очень смелая и всегда видит очень красиво. В этом клипе я такая себе нереальная женщина, ненастоящая - муза, которая помогает художнику воплотить его мечту, которая ведет его и не дает ему разочароваться в жизни, которая создает ему творческое беспокойство. И он в этих поисках рисует замечательный портрет. Ощущение, что ты способна кого-то вдохновить настолько, что человек готов горы перевернуть, полмира пройти, преодолеть всевозможные трудности, наконец, стать лучше, что-то невероятное. Как творческий человек я хорошо знаю, что такое вдохновение. Как и то, что с тобой происходит, когда его нет...

Мне приятно, что за первые пять дней клип "Не забувай мене" преодолел в YouTube отметку в 100 тысяч просмотров. Лучшим подарком к Новому году для меня был бы мой первый миллион. Такие цифры точно показывают, что качественный украиноязычный музыкальный контент нужен украинскому слушателю.

Клип "#всепробачати" с Даном Баланом стал для музыкального рынка Украины сенсацией

Эту песню люди полюбили еще весной 2019-го в финале "Голоса страны 9", когда мы с Даном исполнили ее впервые. Тогда она называлась "Треба" и имела немного другое звучание. Впоследствии мы пели ее в большом туре Дана городами Украины. А через год после нашей победы в проекте состоялся официальный релиз песни.

Совместный трек Дана Балана и Оксаны Мухи всколыхнул сеть

10 миллионов просмотров за четыре дня — это рекорд для музыкального рынка Украины. Сейчас клип посмотрело уже почти 18 миллионов. Конечно, я удивлена. Особенно радуюсь тому, что наконец украиноязычная песня выбилась в тренды YouTube — ворвалась на первые позиции видео, которые вызвали у пользователей популярной сети наибольший интерес. Наряду со скандальными политическими интервью и русскоязычным рэпом...

Кстати, наше живое выступление с Даном в финале проекта набрало 3,5 миллиона просмотров. Это также очень много. Знаю, еще год назад радиостанции устроили охоту на этот трек. И поскольку студийной версии тогда не было, то скачивали аудио с YouTube и ставили его в эфир. Хотя это был не студийный звук, и Дан в одном из куплетов забыл слова...

А когда появились официальные песня и клип, все засыпали нас просмотрами, лайками, комментариями, поширеннями. И не забывайте, что Dan Balan — это звезда, автор и исполнитель десятков хитов, номинант самой престижной в мире шоу-бизнеса музыкальной премии Grammy. На его канале в YouTube — более пол миллиона подписчиков, в Instagram — миллион, в Facebook — около 750 тысяч. Его слушатель по всему миру. И эти наши миллионы — это просмотры с разных стран: Украина, родная для Дана Молдова, Румыния, Беларусь, США, страны Европы... Ну и моя скромная, по сравнению с Даном, аудитория добавилась также. А еще успеху песни способствовала сама история, которую Дан снял в клипе. Людям сейчас очень нужны такие эмоции — искренние, неподдельные, живые, трогательные...

Еще на "Голосе страны" Дан каждый раз во время репетиций и эфиров увлекался милозвучностью украинского языка

Говорил, чувствует какую-то магию, когда я пою украинские песни. И когда мы с ним дошли до большого финала, задумал, чтобы нашей дуетной песней была песня именно на украинском. Дан впервые спел на этом языке! Написал музыку, задал тему, подключил поэта Евгения Матюшенко.

В новой версии песни Дан добавил куплет на румынском, на его родном языке. И это так органично звучит в сочетании с украинским! Надеюсь, это не последний наш совместный проект. Ведь музыку мы чувствуем и воспринимаем одинаково, у нас одинаковые ценности и взгляды на жизнь.

"Тече річка невеличка" в исполнении Мухи

С украинской песней мы много ездили на восток Украины

Самое яркое впечатление – из января 2020 года и Харькова, куда мы приехали в рамках большого Рождественского тура. Я очень боялась, какой будет реакция людей. Зритель привык к тому, что на концерте, даже на рождественском, есть симбиоз разных песен, что звучат не только колядки или щедривки, а звучат и светские, и обычные песни, чтобы было интересно и весело. А я взяла и приехала просто с колядками и щедривками – полтора часа пела исключительно рождественские песни. Я очень переживала, как это воспримут.

Наш тур назывался "Тиха ніч", а в Харькове мы изменили акцент - назвали "Українське Різдво", чтобы было более красноречиво. И каким было наше удивление, когда слушатели не отпускали нас после каждой колядки и щедривки. Зал аплодировал так долго, что мы не могли начинать следующую песню. И тогда я поняла, как много перед нами поставлено неправильно сформированных и стереотипных видений. Харьков – чрезвычайный! И Восток – чрезвычайный!

На Востоке труднее быть украинцем, чем нам на Западе. У нас это не геройство, геройство там быть украинцем. Я уверена, что если бы было все в порядке со здоровьем, не было бы пандемии коронавируса, если была бы возможность, чтобы люди встречались в таком количестве, как встречались всегда, то залы на востоке Украины были бы наполнены. Люди там ждут украинской песни, украинского языка! А так – мы уже несколько раз были вынуждены перенести мой первый сольный концерт в Одессе... Имею большую надежду, что он таки состоится. Что мы будем иметь возможность привезти тамошнему слушателю живых музыкантов, а не работать под плэйбэк. Это так ценно - живая энергия, музыка, которая творится в ту же секунду и больше не повторится так же.

Оксана Муха (фото из личного архива певицы)

С "самыми красивыми песнями Украины" хотела бы поехать на те территории, которые сейчас оккупированы

Если оглянуться на нашу историю – что мы увидим: наша элита была насильно уничтожена, вывезена. У нас не было, на чем творчески расти, и у нас образовалась некая дыра, но у нас есть замечательные украинские композиторы, которые основали украинскую эстраду, настоящую: Весоловский, Ивасюк, Билозир, Мозговой... Я считаю, что это был самый крутой этап украинской эстрадной песни, которая родилась, поэтому - эти песни нельзя забывать.

Сейчас у нас специфическая ситуация в музыкальном мире. Многие исполнители ориентируются друг на друга и исполняют песни, которые очень похожи между собой. Фактически появляется одна длинная песня, и мало кто поет того же Мозгового или Ивасюка. Мне кажется, что по Украине надо везти очень содержательные и бессмертные песни. То, что годами сумело, благодаря своей чистоте, прожить и быть интересным. Поэтому я начала бы с этой программы, потом бы ехала с Рождеством, а уже потом с авторскими современными песнями.

После турне предлагали остаться за рубежом. Но это для меня недопустимые вещи

Человек, который рождается здесь, получает талант от Бога. Взять тот талант и поехать туда — талант пропадет. Мне больно за людей, которые здесь рождаются, получают образование, правильную духовную составляющую и развитие своего таланта, а потом все это сокровище везут за границу. Эти люди могут себе здесь дать совет и помочь нашему государству, а не вывозить лучшее и отдавать другим. Для меня уехать из Украины — это значит предать все, что до меня здесь было. Буду ездить туда, зарабатывать там деньги, привозить их в Украину и вкладывать их здесь в песни.

Идеальная страна в воображении Оксаны Мухи — это страна, в которой все уважают друг друга, в которой ценят труд, в которой не уничтожают чье-то имущество

Это страна, в которой каждый уважает личное пространство другого. Страна, которая имеет самое важное, – любовь к ближнему. У украинцев это есть. И где рождаются здоровые детки, где люди могут научить друг друга не только наукам, но и уметь передать что-то свое, особенное. Не жалеть своих знаний для кого-то, то есть взаимообмен не только энергией и любовью, но и знаниями. Я мечтаю жить в стране, в которой аисты повыедают жаб, чтобы они не душили, если у кого-то что-то хорошо. Я очень болезненно воспринимаю понятие зависти. Тогда человеку просто ничего не удается. Как только человек начинает любить и отдавать, в нем открывается весь путь – Господь очень добрый. Поэтому моя страна-мечта – там, где не завидуют, где любят, где уважают, где берегут, где есть хорошая память и знание истории. Ну и, конечно, – один язык.

Оксана Муха (фото из личного архива певицы)

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