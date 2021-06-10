Опасный маникюр: эксперт рассказала, чем вредны УФ-лампы для сушки гель-лака

Любительницы красивого маникюра и идеальных ногтей иногда даже не задумываются, что УФ-лампы могут быть опасными для здоровья.

Об этом в своем Instagram рассказала биохакер Хади Пьюрбьюти и ее команда бьюти-экспертов.

Научное сообщество однозначный ответ на этот вопрос не дает. УФ-лампы для фиксации гель-лака, продающиеся от профессиональных брендов в специализированных магазинах до "Алиэкспресса", излучают преимущественно UVA-излучение.

Этот вид излучения не вызывает ожоги, но он ответственен за риск повреждения ДНК клеток кожи, матрикса ногтя и играет важную роль в возникновении меланомы и других видов рака кожи.

Так ли безопасен маникюр гель-лаком? (фото: pexels.com)

Что об этом думает докмед? Если изучить материалы в профессиональных медицинских источниках, то однозначного ответа можно и не получить. Исследований и мнений, однозначно демонстрирующих связь использования УФ-ламп во время маникюра и возникновения рака, нет.

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Ученые успокаивают, что если бы была обнаружена между ними прямая связь, УФ-лампы уже давно были бы под запретом. В профессиональных источниках есть лишь пара таких случаев. И оба - у пациенток, работавших в маникюрных салонах.

Исследований на эту тему несколько. В ходе одного было выявлено, что повреждение ДНК может произойти после 8 сеансов маникюра.

Данные другого исследования говорят, что УФ-лампы безопасно использовать от 36 минут до 4,5 часов в день.

К слову, большинство авторов вообще сходятся на том, что УФ-излучение не проникает под ногтевую пластину.

Несмотря на то, что данных пока еще мало, Американская академия дерматологов рекомендует не расслабляться и перед маникюром наносить на кожу солнцезащитный крем. Или же проводить процедуру в специальных перчатках без пальцев.