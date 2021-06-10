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Небезпечний манікюр: експерт розповіла, чим шкідливі УФ-лампи для сушіння гель-лаку

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Четвер 10 червня 2021 18:09
Небезпечний манікюр: експерт розповіла, чим шкідливі УФ-лампи для сушіння гель-лаку Красиві нігті можуть перетворитися на небезпеку для здоров'я (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Любительки красивого манікюру і ідеальних нігтів іноді навіть не замислюються, що УФ-лампи можуть бути небезпечними для здоров'я.

Про це у своєму Instagram розповіла біохакер Хаді Пьюрбьюті і її команда б'юті-експертів.

Наукове співтовариство однозначну відповідь на це питання не дає. УФ-лампи для фіксації гель-лаку, що продаються від професійних брендів в спеціалізованих магазинах до "Аліекспресса", випромінюють переважно UVA-випромінювання.

Цей вид випромінювання не викликає опіки, але він відповідальний за ризик пошкодження ДНК клітин шкіри, матриксу нігтя і відіграє важливу роль у виникненні меланоми та інших видів раку шкіри.

Небезпечний манікюр: експерт розповіла, чим шкідливі УФ-лампи для сушіння гель-лаку

Чи такий вже безпечний манікюр гель-лаком? (фото: pexels.com)

Що про це думає докмед? Якщо вивчити матеріали в професійних медичних джерелах, то однозначної відповіді можна і не отримати. Досліджень і думок, однозначно демонструють зв'язок використання УФ-ламп під час манікюру і виникнення раку, немає.

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  • Вчені заспокоюють, що якби була виявлена між ними прямий зв'язок, УФ-лампи вже давно були б під забороною. У професійних джерелах є лише пара таких випадків. І обидва - у пацієнток, які працювали в манікюрних салонах.

  • Досліджень на цю тему кілька. В ході одного було виявлено, що пошкодження ДНК може статися після 8 сеансів манікюру.

  • Дані іншого дослідження говорять, що УФ-лампи безпечно використовувати від 36 хвилин до 4,5 годин на день.
  • До слова, більшість авторів взагалі сходяться на тому, що УФ-випромінювання не проникає під нігтьову пластину.

Незважаючи на те, що даних поки ще мало, Американська академія дерматологів рекомендує не розслаблятися і перед манікюром наносити на шкіру сонцезахисний крем. Або ж проводити процедуру в спеціальних рукавичках без пальців.

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