Осень в Киеве: ивенты, которые не стоит пропускать

Валерий Меладзе - 2 сентября

Очередная встреча с главным лириком постсоветского пространства Валерием Меладзе запланирована на 2 сентября. На этот раз она будет невероятно атмосферной: артист споет свои нетленные хиты "Самба белого мотылька", "Сэра", "Текила-Любовь", "Се Ля Ви", "Небеса", "Я не могу без тебя" под открытым небом в Osocor Residence.

Sunsay - 2 сентября

Романтический концерт просто неба на живописной локации ЮБК (Труханов остров) обещает поклонникам Андрей Запорожец. Какие бы песни ни звучали в этот вечер, мы уверены, что артист остается верен одному принципу как в музыке, так и вне творчества. Речь, конечно же, о любви.

Comic Con Ukraine - 4-5 сентября

Уже вот-вот в столице состоится главный праздник косплееров, любителей комиксов, научной фантастики и фэнтези - 4 и 5 сентября в Киеве на Арт-заводе "Платформа" будет греметь Comic Con Ukraine.

В этом году фест порадует традиционными Cosplay- и Cover Dance- шоу и Dog Cosplay Contest, Аллеей художников, где можно будет познакомиться с арт-деятелями, огромным гик-маркетом, невероятно-фантазийными фотозонами, игровыми локациями, концертами украинских и зарубежных групп (в частности, гости услышат создателей музыки к The Witcher 3: Wild Hunt Percival) и, конечно, фан-встречами с любимыми актерами. Среди них: мегазвезда боевиков Марк Дакаскос, а также Наталия Тена и Анна Шаффер, которых вы могли видеть в "Поттериане".

SOLOMUN - 11 сентября

В столицу возвращается гуру электронной музыки SOLOMUN. Диджей, влюбивший в себя меломанов со всего мира. Создатель лейбла, который открыл миру выдающихся электронщиков. Артист, окрестивший музыку божественным даром. 11 сентября SOLOMUN зажжет на одной из самых стильных локаций города - Osocor Residence.

Асаф Авидан - 15 октября

Один из самых знаменитых артистов Израиля Асаф Авидан впервые наведается в Украину с концертом и споет поклонникам своим тенором-альтино. В Киеве в Bel Etage Music Hall харизматичный музыкант презентует свежую пластинку Anagnorisis, которую он неспешно писал в одиночестве в старинном фермерском домике.

СКАЙ - 17 октября

Группа СКАЙ отпразднует 20-летие грандиозным концертом, где фанов ожидают любимые песни, общение с артистами и еще не один сюрприз от бэнда. К тому же, в день выступления отмечает день рождения еще и неизменный фронтмен коллектива Олег Собчук. Поэтому 17 октября у поклонников СКАЙ будет возможность его поздравить в Международном центре культуры и искусств.

Ёлка - 27 октября

Откровенная и чувственная Ëлка после долгого перерыва выступит в столице. В октябре она представит меломанам новую программу - "Мне легко". Без сомнения, Елизавета Иванцив споет в Киеве и все обожаемые фанами хиты - "Прованс", "Девочка в Пежо", "На большом воздушном шаре", "Около тебя".

Algiers - 12 ноября

Революционеры от музыки Algiers снова в столице. Американский рок-квартет возвращается с новым альбомом There Is No Year, который представит 12 ноября в киевском Caribbean Club.

Dead Daisies - 16 ноября

Американские "тяжеловесы" The Dead Daisies всколыхнут украинскую столицу в ноябре этого года. Супергруппа, в составе которой музыканты из культовых бэндов Black Sabbath, Whitesnake и Deep Purple, везут в Киев мощную свежую пластинку под названием Holy Ground.

Dark Tranquility - 22 ноября

Они стали популярными в 90-х и до сих пор в строю. В конце осени признанные мастера мелодик дэт-металла Dark Tranquillity из Гетеборга презентуют в киевском клубе Atlas не только свежую пластинку Moment, но и новый состав коллектива.