Почему возникают отеки ног и рук летом: нутрициолог назвала топ главных причин

Лето - пора легкости? Да, но не для тех, у кого в этот сезон появляется неприятное чувство тяжести, будто руки и ноги наливаются водой.

Нутрициолог Надя Андреева в своем Instagram назвала массу причин их появления. Часто избавиться от этой проблемы можно, поменяв образ жизни.

Отеки в конечностях - это проблема циркуляции крови и лимфы: в Аюрведе такой вид дисбаланса называют "сладкая кровь", так как она становится слишком густой.⠀

Причина этому - дисбаланс Капхи и Питты, который чаще всего вызван едой с большим содержанием животных белков, соли и простых углеводов.

С точки зрения современной медицины, у отеков значительно больше причин:

Недостаток движения. Отеки чаще проявляются, когда мы сидим, стоим, особенно - когда долго находимся в одном положении.

Отеки чаще проявляются, когда мы сидим, стоим, особенно - когда долго находимся в одном положении. Заболевания сердца, легких, печени, почек. В этом случае отеки - это симптом, на который стоит обратить внимание, чтобы можно было вовремя сдать дополнительные анализы и обратиться за консультацией к врачу.

В этом случае отеки - это симптом, на который стоит обратить внимание, чтобы можно было вовремя сдать дополнительные анализы и обратиться за консультацией к врачу. Нарушенный баланс минералов и витаминов.

Чтобы ноги не отекали, измените питание или какие-то привычки, а лучше - проверьтесь у врача (фото: pexels.com)

Задержка воды, которая происходит в руках, голенях, области стоп, происходит из-за неправильного баланса натрия-калия, гормональных изменений, недостатка некоторых витаминов и минералов (в том числе, магния и В6).

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