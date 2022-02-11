Ресторан опубликовал сексистские правила дресс-кода, чем вызвал негодование гостей

Новый ресторан в графстве Сюррей, Англия, выставил сексистские требования к дресс-коду своих гостей и вызвал возмущение среди пользователей сети.
Об этом сообщает таблоид The Sun.
В преддверии открытия, английский ресторан The Beluga Bar уже успел угодить в скандал. Все из-за правила посещения, которые сотрудники выставили в Instagram-аккаунте заведения. Согласно им администраторы будут впускать женщин, одетых исключительно в сексуальные наряды.
"Женщины могут носить обтягивающие джинсы с сексуальными черными каблуками и ремешком на щиколотке, а также облегающий верх. Кроме того, есть много разных типов платьев, которые будут хорошо смотреться в баре летом или зимой, а именно миди или облегающие наряды", - говорилось в сообщении.
Мужчинам позволили посещать заведение в элегантной повседневной одежде и куртках, порекомендовав отказаться только от спортивных костюмов и футболок.
Описаные правила вызвали негодование среди местных жителей, и они высказали недовольство в комментариях под постом.
"Привет, у меня на ногах нет пальцев, и я не смогу надеть босоножки. Мне не приходить?", - спросил один из пользователей.
"Какой стыд! Теперь мы, местные жители, просто откажемся к вам приходить", - в гневе написал другой.
В конце концов ресторану пришлось удалить неоднозначный пост.
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