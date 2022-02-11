Ресторан опублікував сексистські правила дрес-коду, чим викликав обурення гостей

Напередодні відкриття, англійський ресторан The Beluga Bar вже встиг потрапити в скандал. Все через правила відвідування, які співробітники виставили в Instagram- акаунті закладу. Згідно з ними адміністратори будуть впускати жінок, одягнених виключно в сексуальні наряди.

"Жінки можуть носити обтягуючі джинси з сексуальними чорними каблуками і ремінцем на щиколотці, а також облягаючий верх. Крім того, є багато різних типів суконь, які будуть добре виглядати в барі влітку або взимку, а саме міді або облягаючі наряди", - говорилося в повідомленні.

Чоловікам дозволили відвідувати заклад в елегантному повсякденному одязі і куртках, порекомендувавши відмовитися тільки від спортивних костюмів і футболок.

Описані правила викликали обурення серед місцевих жителів, і вони висловили невдоволення в коментарях під постом.

"Привіт, У мене на ногах немає пальців, і я не зможу надіти босоніжки. Мені не приходити?",- запитав один з користувачів.

"Який сором! Тепер ми, місцеві жителі, просто відмовимося до вас приходити", - в гніві написав інший.

Зрештою ресторану довелося видалити неоднозначний пост.