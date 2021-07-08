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Сияющая кожа и чувство легкости: нутрициолог рассказала, что лучше всего пить в жару

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Четверг 08 июля 2021 20:03
Сияющая кожа и чувство легкости: нутрициолог рассказала, что лучше всего пить в жару Надя Андреева (фото: happynadyaz)
Автор: Татьяна Турчаникова

Летом, согласно Аюрведе, правит Питта-доша: горячая, быстрая, слегка маслянистая и легкая на подъем. Питта отвечает за метаболизм и пищеварение, поэтому стоит беречь тонкий кишечник и печень во время летних пикников и вечеринок. А еще - пить полезные для здоровья напитки.

Питта, которая наполняет энергией и энтузиазмом, но у нее есть и обратная сторона, рассказала нутрициолог Надя Андреева в своем Instagram.

Если не поддерживать питту в балансе, это может привести к вспышкам раздражения, гнева и проблемам с кожей.

  • Самый простой и вкусный способ поддержать баланс - это наслаждаться ягодами и фруктами, побольше пить, особенно - морсов и настоев и по возможности заняться плаванием вместо спортзала.

Исчерпывающий ответ: врач рассказала неизвестную правду о защите от солнца летом

Это напиток способствует улучшению пищеварения и поддерживает работу лимфатической системы. Результат - вы выглядите здоровее, чувствуете себя легче, а кожа просто сияет.

Сияющая кожа и чувство легкости: нутрициолог рассказала, что лучше всего пить в жаруЯгоды и напитки на основе ягод - лучшие летние спутники (фото: pexels.com)

Способ приготовления:

  • В кувшин или банку положите сезонные ягоды, листочки мяты, базилика, сок лимона или лайма, веточку розмарина, который прекрасно балансирует питту.
  • Слегка помните листочки и ягоды.
  • Залейте водой и дайте настояться минимум 1 час.

Раньше врач рассказала, что такое аллергия на солнце - и что с ней делать.

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