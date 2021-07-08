Сияющая кожа и чувство легкости: нутрициолог рассказала, что лучше всего пить в жару
Летом, согласно Аюрведе, правит Питта-доша: горячая, быстрая, слегка маслянистая и легкая на подъем. Питта отвечает за метаболизм и пищеварение, поэтому стоит беречь тонкий кишечник и печень во время летних пикников и вечеринок. А еще - пить полезные для здоровья напитки.
Питта, которая наполняет энергией и энтузиазмом, но у нее есть и обратная сторона, рассказала нутрициолог Надя Андреева в своем Instagram.
Если не поддерживать питту в балансе, это может привести к вспышкам раздражения, гнева и проблемам с кожей.
- Самый простой и вкусный способ поддержать баланс - это наслаждаться ягодами и фруктами, побольше пить, особенно - морсов и настоев и по возможности заняться плаванием вместо спортзала.
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Это напиток способствует улучшению пищеварения и поддерживает работу лимфатической системы. Результат - вы выглядите здоровее, чувствуете себя легче, а кожа просто сияет.
Ягоды и напитки на основе ягод - лучшие летние спутники (фото: pexels.com)
Способ приготовления:
- В кувшин или банку положите сезонные ягоды, листочки мяты, базилика, сок лимона или лайма, веточку розмарина, который прекрасно балансирует питту.
- Слегка помните листочки и ягоды.
- Залейте водой и дайте настояться минимум 1 час.
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