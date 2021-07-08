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Аллергия на солнце: эксперт рассказала, как ее распознать и вылечить

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Четверг 08 июля 2021 10:01
Аллергия на солнце: эксперт рассказала, как ее распознать и вылечить Аллергия на солнце - нередкое явление, ее важно распознать (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Аллергия на солнце, или фотодерматит - уникальное в своем роде состояние. Солнце не является само по себе аллергеном, но реагировать кожа на солнце аллергией может.

Встречается дерматит довольно часто, в среднем, с ним сталкивается 20 % населения.Об этом рассказала биохакер Хади Пьрбьюти в своем Instagram.

Если в ультрафиолетовых лучах нет аллергического компонента, что провоцирует реакцию? По своей природе, фотодерматит разделяют на экзогенный и эндогенный.

Первый возникает, когда происходит контакт УФ-лучей с веществами, попадающими и находящимися на коже. Это может быть пыльца некоторых растений, среди косметических компонентов наибольшей фоточувствительностью обладают эфирные масла, а также ретиноиды.

Аллергия на солнце: эксперт рассказала, как ее распознать и вылечитьКак выглядит аллергия на солнце (фото: instagram.com/purebeauty.hub)

Эндогенный фотодерматит возникает при некоторых редких заболеваниях организма, чаще связанных с патологией иммунной системы, а также при приеме антибиотиков, сердечно-сосудистых средств, противовоспалительных, гормональных (ОК), цитостатиков.

В зоне риска - люди с аллергическими реакциями и обладатели светлой кожи (I фототип по Фитцпатрику).

Проявления фотодерматита: покраснения по типу крапивницы, зуд, отек, жжение, шелушения, иногда повышение температуры тела. Фотодерматит всегда появляется на открытых участках тела. Крайне важно его не путать с солнечным ожогом.

Исчерпывающий ответ: врач рассказала неизвестную правду о защите от солнца летом

Уход при фотодерматите:

  • Обязательно использовать солнцезащитные средства с высоким фактором защиты. При длительном нахождении на солнце - обновлять каждые два часа;
  • Внимательно выбирать кремы и помнить, что некоторые эфирные масла могут провоцировать обострение заболевания;
  • По возможности прикрывать тело: носить шляпы, легкую одежду, закрывающую руки, плечи, ноги;
  • Не загорать;
  • Если симптомы фотодерматита не проходят - обратиться к врачу (дерматологу, аллергологу).

Раньше нутрициолог рассказала, как быстрее восстановиться после коронавируса.

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