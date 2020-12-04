Уже скоро: стало известно, когда начнутся съемки приквела "Игры престолов"

Фанаты сериала "Игры престолов" с нетерпением ждут любых новостей о новых киноработах. И для них есть хорошие новости. Долгожданный приквел "Игры престолов" и его съемка запланирован на осень 2021 года. Об этом сообщил Генеральный директор Warner Media Джейсон Килару.

Сериал будет состоять из 10 серий. Он будет называться "Дом дракона". Планируется, что на экраны сериал выйдет в 2022 году.

Пока подтверждено имя только одного актера, который снимется в приквеле саги. Это Пэдди Консидайн, который сыграет короля Визериса Таргариена, пишет издание Games Radar .

Пока подробности сюжета держат в тайне, однако известно, что пилотный эпизод создаст британский режиссер Мигель Сапочник, который до этого снял несколько серий "Игры престолов", которые считаются одними из самых зрелищных в ленте.

Напомним, что за основу приквела взяли цикл книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".

Как мы ранее сообщали, умерла британская актриса Дайана Ригг, которая прославилась благодаря "Игре престолов" и роли "девушки Бонда". Звезде кино и театра было 82 года, с марта она боролась с раком, но болезнь и возраст оказались сильнее.

Также мы рассказывали, что по мнению эксперта, кинотеатры в Украине вынуждены будут закрыться.