Вже скоро: стало відомо, коли розпочнуться зйомки пріквела "Гри престолів"

Фанати серіалу "Гра престолів" з нетерпінням чекають будь-які новини про нові кінороботи. І для них є хороші новини. Довгоочікуваний пріквел "Гри престолів" і його зйомка запланована на осінь 2021 року. Про це повідомив Генеральний директор Warner Media Джейсон Кілару.

Серіал буде складатися з 10 серій. Він буде називатися "Будинок дракона". Планується, що на екрани серіал вийде в 2022 році.

Поки підтверджено ім'я тільки одного актора, який зніметься в приквелі саги. Це Педді Консідайн, який зіграє короля Визеріса Таргарієна, пише видання Games Radar .

Подробиці сюжету поки тримають в таємниці, проте відомо, що пілотний епізод створить британський режисер Мігель Сапочник, який до цього зняв кілька серій "Гри престолів", вони вважаються одними з найбільш видовищних у стрічці.

Нагадаємо, що за основу пріквелу взяли цикл книг Джорджа Мартіна "Пісня льоду і полум'я".

Як ми раніше повідомляли, померла британська актриса Дайана Рігг, яка прославилася завдяки "Грі престолів" і ролі "дівчини Бонда". Зірці кіно і театру було 82 роки, з березня вона боролася з раком, але хвороба і вік виявилися сильнішими.

Також ми розповідали, що на думку експерта, кінотеатри в Україні змушені будуть закритися.