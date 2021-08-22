Слушайте, как звучит новая украинская увертюра: она будет вдохновлять людей

Более 140 музыкантов на одной сцене, живописная локация и магия классической музыки – таким был грандиозный концерт-финал композиторского конкурса "Українська концертна увертюра", который собрал несколько тысяч зрителей на площадке возле Национального музея истории Украины.

Апогеем конкурса, который стартовал в конце 2020 года специальной к 30-летию Независимости Украины, стало торжественное награждение тройки лауреатов и премьера их увертюр в исполнении Национального симфонического оркестра под руководством дирижера Владимира Сиренко.

А в финале праздничного концерта прозвучал гимн Украины в исполнении капеллы "ДУМКА". Это было незабываемое зрелище, которое гости еще долго обсуждали после завершения церемонии.