Слухайте, як звучить нова українська увертюра: вона буде надихати людей

Понад 140 музикантів на одній сцені, мальовнича локація та магія класичної музики – таким був грандіозний концерт-фінал композиторського конкурсу "Українська концертна увертюра", який зібрав кілька тисяч глядачів на подвір’ї Національного музею історії України.

Апогеєм конкурсу, що стартував наприкінці 2020 року спеціально до 30-річчя Незалежності України, стало урочисте нагородження трійки лауреатів та прем’єра їхніх увертюр у виконанні Національного симфонічного оркестру під орудою диригента Володимира Сіренка.

А у фіналі святкового концерту пролунав гімн України у виконанні капели "ДУМКА". Це було незабутнє видовище, яке гості ще довго обговорювали після завершення церемонії.