Смотрите яркий "гуцульский" клип от знаменитого режиссера

Видео "Весняні думи" - чрезвычайно живописное, это как визитная карточка украинским Карпатам - их красоте, самобытности, неповторимости.

Снимали клип в экстремальных условиях в Верховинском районе Ивано-Франковской области, в частности, на горе Шпицы (высота горы - 1863 метра), одной из вершин горного массива Черногора.

"Это видео уникально тем, что снято в той части Карпат, куда дойдет далеко не каждый турист. На Шпице и в ее окрестностях - практически первозданная природа. Здесь та красота, которую еще не уничтожил человек. Это те горы, в которых дышишь полной грудью! Здесь тот источник вдохновения, который еще черпать не перечерпать! Как поется "Весняних думах": "просто весна в наших Карпатах, просто натхнення малювати, зорі рідного небосхилу, пиходи на полонину", - рассказывает основатель и руководитель Hutsul Planet Михаил Балух.