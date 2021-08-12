Дивіться яскравий "гуцульський" кліп від знаменитого режисера

Гурт із Коломиї Hutsul Planet, яка позиціонує себе "гуцульським проектом номер один у світі" і яку ЗМІ називають "відкриттям 2021 року", презентує свій перший кліп - на пісню "Весняні думи".
Режисером кліпу виступив відомий український кінорежисер та кліпмейкер Тарас Химич, знаний завдяки художнім фільмам "Жива" та "Король Данило".
Відео "Весняні думи" - надзвичайно мальовниче, це наче візитна картка українським Карпатам - їхній красі, самобутності, неповторності.
Знімали кліп в екстремальних умовах у Верховинському районі Івано-Франківської області, зокрема, на горі Шпиці (висота гори - 1863 метри), одній із вершин гірського масиву Чорногора.
"Це відео унікальне тим, що зняте у тій частині Карпат, куди дійде далеко не кожен турист. На Шпиці та в її околицях - практично первозданна природа. Тут та краса, яку ще не знищила людина. Це ті гори, у яких дихаєш на повні груди! Тут те джерело натхнення, яке ще черпати-не перечерпати! Як співається у "Весняних думах": "просто весна в наших Карпатах, просто натхнення малювати, зорі рідного небосхилу, пиходи на полонину", - розповідає засновник та керівник Hutsul Planet Михайло Балух.
Раніше ми писали, що Alyona Alyona випустила новий кліп, але її захейтили і закликали відмити Софійську площу.