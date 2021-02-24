Я так соскучился: Потап восхитил "крутым" фото с подросшим сыном-красавцем

"Я так соскучился за поп-корном и большим украинским экраном!" - признался Потап.

Потап с сыном Андреем сходили на показ украинской комедии (фото: instagram.com/realpotap)

Леся Никитюк не удержалась и прокомментировала фото: "Какие отличные парни". Другие комментаторы отметили, что Андрей очень похож на свою маму Ирину Горовую и засыпали его комплиментами.

Ой, какие крутыши!

Гордость папина!

Классные

Красавчик

Сынок очень похож на свою маму

Классне фото!

Взрослый уже сынишка

Подрос парень. Симпатяга!

Весь на папу

Кстати, Андрей недавно приезжал в гости к звездному папе и даже вместе с ним успел покататься на снежной горке. Компанию им составила Настя Каменских.